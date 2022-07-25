По всей стране объявили воздушную тревогу: в Харькове раздались взрывы

Вечером 25 июля по всей стране прозвучала сирена, возвестившая о воздушной тревоге. Если вы услышали звуки сирен - немедленно направляйтесь в укрытие.

Находитесь в укрытиях пока сирена не оповестит об отбое. Не пренебрегайте собственной безопасностью.

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Где раздались сирены

По состоянию на 23:07 сирены возвестили о воздушной тревоге в:

Киеве и Киевской области;

Черниговской области;

Житомирской области;

Винницкой области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Николаевской области;

Одесской области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Волынской области;

Ровненской области;

Львовской области;

Закарпатской области;

Ивано-Франковской области;

Хмельницкой области;

Тернопольской области;

Харьковской области;

Полтавской области;

Сумской области.

Также воздушная тревога продолжается на Луганщине – там она объявлена с 4 апреля. В то же время из-за временной оккупации система оповещения не работает на Херсонщине.

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили около 23:03 и сразу же появились первые сообщения о взрывах. Местные телеграмм-каналы сообщают о по меньшей мере 4 взрывах.

Что делать, если во время тревоги слышны звуки взрывов

Если во время тревоги вы услышали звуки взрывов – помните, что это может быть результат работы Сил противовоздушной обороны. Важно не распространять фото и видео, на которых видно работу украинской ПВО, чтобы не помогать врагу.

Если все же был "прилет" – помните о том, что распространять любые фото, видео, название места удара или его адрес во время воздушной тревоги строго запрещено. Все эти данные могут помочь врагу скорректировать огонь. Это ставит под угрозу не только вашу безопасность и безопасность ваших близких, но и весь ваш населенный пункт.

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! Ежедневно россия доказывает, что является страной-террористом, атакуя жилые дома, школы, больницы, университеты, торговые центры и тому подобное. Поэтому важно не игнорировать сигнал воздушной тревоги, ведь предсказать, куда будут атаковать оккупанты в следующий раз – невозможно.