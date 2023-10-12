Собственно об угрозе ракетного удара стало известно около 21:00. Воздушная тревога была объявлена сразу в нескольких областях, но вскоре карта продолжила "краснеть" дальше. Узнайте, где была угроза ракетного удара.
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Россияне могли запустить "Искандер"
По состоянию на 21:00 воздушную тревогу объявили в:
- Херсонской;
- Одесской;
- Николаевской;
- Кировоградской;
- Черкасской;
- Днепропетровской;
- и Донецкой (ранее) областях.
Сначала около 20:42. Воздушные силы предупредили о ракетной опасности жителей Херсонщины и Николаевщины. А уже в 20:56 – Одесщины. Через минуту отметили, что ракетная опасность существует также для жителей Черкасской и Кировоградской, а ровно в 21:00 – Днепропетровщины.
Собственно, мониторинговые каналы отметили, что зафиксировали ракету в Николаевской области. Предположили, что это мог быть "Искандер-К", и что летел он в направлении Кировоградщины, Винницкой области. Ближе к 21 написали, что ракета сменила курс на Кировоградщину, а через 10 минут добавили, что вскоре ожидает отбой.
Обратим внимание, что уже в 21:07 Воздушные силы отметили, что ракетная опасность для жителей Винницкой области.