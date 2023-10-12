Власне, про загрозу ракетного удару стало відомо близько 21:00. Повітряну тривогу оголосили відразу у кількох областях, але невдовзі карта продовжила "червоніти" далі. Дізнайтеся, де була загроза ракетного удару.
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Росіяни могли запустити "Іскандер"
Станом на 21:00 повітряну тривогу оголосили у:
- Херсонській;
- Одеській;
- Миколаївській;
- Кіровоградській;
- Черкаській;
- Дніпропетровській;
- і Донецькій (раніше) областях.
Спочатку близько 20:42 Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку мешканців Херсонщини та Миколаївщини. А вже о 20:56 – Одещини. Через хвилину зазначили, що ракетна небезпека існує також для мешканців Черкащини та Кіровоградщини, а рівно о 21:00 – Дніпропетровщини.
Власне, моніторингові канали зазначили, що зафіксували ракету в Миколаївській області. Висловили припущення, що це міг бути "Іскандер-К", і що летів він у напрямку Кіровоградщини, Вінниччини. Ближче до 21 написали, що ракета змінила курс на Кіровоградщину, а через 10 хвилин додали, що невдовзі очікує на відбій.
Звернімо увагу, що вже о 21:07 Повітряні сили зауважили, що ракетна небезпека для мешканців Вінницької області.