На Полтавщині прозвучали сирени. Після цього повідомили й про вибухи.
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Місцеві чули звук вибухів
У Полтавській області 11 жовтня о 13:45 оголосили повітряну тривогу. Згодом, о 14:10, жителі регіону повідомили про вибухи.
О 14:19 повідомили про відбій повітряної загрози.
У Полтавській ОВА зазначили, що влучань немає. Також уточнили, що інформація про постраждалих не надходила.
7 жовтня у Миргородському районі вибухнула ворожа ракета. Внаслідок вибуху пошкоджено 9 приватних будинків.
Росіяни дроном атакували авто ритуальної служби
- Інцидент трапився орієнтовно 11 жовтня у Херсонському районі на Херсонщині. У Херсонській міській військовій адміністрації пояснили, що ворог поцілив по передмістю Херсона.
- Відомо про одного постраждалого. Його доправили до лікарні у важкому стані.
- Херсонська обласна прокуратура розпочала кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни. За їхніми даними, внаслідок вибуху постраждало троє працівників ритуальної служби, які перебували біля спеціального транспорту.