Во многих регионах Украины звучали сирены: призывали идти в укрытие в третий раз за 6 часов
13 мая 2022 , 03:25Читати новину українською
Во многих регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Из-за угрозы ракетных атак людям советовали пройти в укрытие.
Соответствующую информацию начали публиковать местные власти ориентировочно в 02:50 13 мая. Граждан призывали находиться в укрытии к отбою тревоги.
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Во многих регионах Украины раздаются сирены
Воздушная тревога была объявлена на Востоке, Юге, Севере страны, а также в некоторых центральных областях.
Сирены звучали на:
- Житомирщине;
- Киевщине;
- Черниговщине;
- Сумщине;
- Полтавщине;
- Харьковщине;
- Луганщине;
- Донетчине;
- Днепропетровщине;
- Кировоградщине;
- Запорожье.
По состоянию на 03:43 13 мая отбой объявили фактически во всех областях, кроме Луганщины и Донетчины. К сожалению, там оккупанты атакуют агрессивно и больше, по сравнению с другими регионами страны.
Сирены звучали в нескольких регионах страны
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