Во многих регионах Украины звучали сирены: призывали идти в укрытие в третий раз за 6 часов

13 мая 2022 , 03:25
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Во многих регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Из-за угрозы ракетных атак людям советовали пройти в укрытие.

Соответствующую информацию начали публиковать местные власти ориентировочно в 02:50 13 мая. Граждан призывали находиться в укрытии к отбою тревоги.

Обратите внимание Что делать, если звучит тревожная сирена и как защититься от обстрелов

Во многих регионах Украины раздаются сирены

Воздушная тревога была объявлена на Востоке, Юге, Севере страны, а также в некоторых центральных областях.

Сирены звучали на:

  • Житомирщине;
  • Киевщине;
  • Черниговщине;
  • Сумщине;
  • Полтавщине;
  • Харьковщине;
  • Луганщине;
  • Донетчине;
  • Днепропетровщине;
  • Кировоградщине;
  • Запорожье.

По состоянию на 03:43 13 мая отбой объявили фактически во всех областях, кроме Луганщины и Донетчины. К сожалению, там оккупанты атакуют агрессивно и больше, по сравнению с другими регионами страны.


Сирены звучали в нескольких регионах страны

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Автор: Діана Квасневська