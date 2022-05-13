Во многих регионах Украины звучали сирены: призывали идти в укрытие в третий раз за 6 часов

Во многих регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Из-за угрозы ракетных атак людям советовали пройти в укрытие.

Соответствующую информацию начали публиковать местные власти ориентировочно в 02:50 13 мая. Граждан призывали находиться в укрытии к отбою тревоги.

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Во многих регионах Украины раздаются сирены

Воздушная тревога была объявлена на Востоке, Юге, Севере страны, а также в некоторых центральных областях.

Сирены звучали на:

Житомирщине;

Киевщине;

Черниговщине;

Сумщине;

Полтавщине;

Харьковщине;

Луганщине;

Донетчине;

Днепропетровщине;

Кировоградщине;

Запорожье.

По состоянию на 03:43 13 мая отбой объявили фактически во всех областях, кроме Луганщины и Донетчины. К сожалению, там оккупанты атакуют агрессивно и больше, по сравнению с другими регионами страны.



Сирены звучали в нескольких регионах страны

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