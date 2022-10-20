Тревоги начались ориентировочно в 00:16 20 октября. Сначала тревоги раздались на Днепропетровщине и охватили центральные области.
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В Украине звучали воздушные тревоги
Сирены прозвучали в следующих областях:
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Полтавская;
- Черкасская;
- Кировоградская;
- Николаевская;
- Херсонской области.
Уже ориентировочно в 00:47 в областях Украины прозвучали отбои воздушной тревоги. По состоянию на 00:53 20 октября отбои прозвучали почти везде, кроме Николаевщины и Херсонщины.
ВСУ сбили более двухсот шахидов
Следует заметить, что Россия в течение октября атаковала Украину дронами-камикадзе. По данным Воздушных Сил ВСУ, с тех пор как российские вооруженные силы начали использовать иранские дроны в войне против Украины, наши защитники сбили более двухсот шахидов.
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