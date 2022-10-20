Тревоги начались ориентировочно в 00:16 20 октября. Сначала тревоги раздались на Днепропетровщине и охватили центральные области.

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В Украине звучали воздушные тревоги

Сирены прозвучали в следующих областях:

Днепропетровская;

Запорожская;

Полтавская;

Черкасская;

Кировоградская;

Николаевская;

Херсонской области.

Уже ориентировочно в 00:47 в областях Украины прозвучали отбои воздушной тревоги. По состоянию на 00:53 20 октября отбои прозвучали почти везде, кроме Николаевщины и Херсонщины.

ВСУ сбили более двухсот шахидов

Следует заметить, что Россия в течение октября атаковала Украину дронами-камикадзе. По данным Воздушных Сил ВСУ, с тех пор как российские вооруженные силы начали использовать иранские дроны в войне против Украины, наши защитники сбили более двухсот шахидов.

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