Тривоги почались орієнтовно о 00:16 20 жовтня. Спочатку тривоги пролунали на Дніпропетровщині та охопили центральні області.
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В Україні лунали повітряні тривоги
Сирени пролунали у таких областях:
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Полтавська;
- Черкаська;
- Кіровоградська;
- Миколаївська;
- Херсонська області.
Уже орієнтовно о 00:47 в областях України пролунали відбої повітряної тривоги. Станом на 00:53 20 жовтня відбої пролунали майже всюди, окрім Миколаївщини та Херсонщини.
ЗСУ збили понад 2 сотні шахідів
Варто зауважити, що Росія протягом жовтня атакувала Україну дронами-камікадзе. За даними Повітряних Сил ЗСУ, відтоді, як російські збройні сили почали використовувати іранські дрони у війні проти України, наші захисники збили понад 2 сотні шахідів.
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