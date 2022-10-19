Водночас підтвердження, що їх спричинили вибухи, наразі немає. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що проблеми з електропостачанням зафіксували на лівому березі.

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В українській столиці тривала затяжна повітряна тривога. Вона розпочалася о 12:50. Відбій оголосили о 16:22.

Кулеба заявив про роботу ППО

Олексій Кулеба станом на 16:15 повідомив, що в області працює ППО. Є збиті ворожі об'єкти. Серед них – шахіди.

Над українською столицею ППО збила кілька ракет

В Україні 19 жовтня тривала масштабна повітряна тривога. Про небезпеку сповіщали жителів усіх областей України. У телеграм-каналах публікували дані про вибухи у Києві. Сповіщали, що працює ППО.

Мер Києва Віталій Кличко раніше повідомив, що над Києвом ППО збила декілька ворожих ракет.

Над Києвом ППО збила кілька російських ракет. Відбою повітряної тривоги немає,

– заявив мер.

Людей закликали не ігнорувати повітряних тривог. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Також людей закликають довіряти інформації лише з офіційних джерел.

Що у КМДА кажуть про проблеми зі світлом

У КМДА наголосили, що фахівці ДТЕК вже вирушили на об'єкт, аби ліквідувати проблеми зі світлом. Наразі енергетики проводять дослідження та докладають усіх зусиль, аби стабілізувати ситуацію.

"Важливо пам'ятати: стабілізаційні відключення можуть тривати, поки енергетики не відновлять зруйновані об'єкти магістральних електромереж", – мовиться у повідомленні ДТЕК.

Пресслужба ДТЕК наголосила, що відновлювальні роботи тривають 24 на 7. Якщо не буде атак, ремонт закінчать упродовж декількох днів.

Українцям нагадують, що необхідно свідомо споживати електрику. Це допоможе Україні. Відповідну заяву зробив президент Володимир Зеленський під час звернення 18 жовтня.

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