Вооруженный мужчина пытался убить политика во время его выступления на митинге в Вазирабаде. Как сообщили журналисты из Sky News, после этого экс-премьера срочно увезли с места нападения.

Что произошло на митинге

Известно, что Имран Хан еще в апреле настаивал на проведении новых выборов после отстранения от власти. И на нынешних митингах по всей стране он произносил не менее пылкие речи. Во время них он призывал провести досрочные выборы в стране и добивался радикальных изменений.

Чтобы услышать его речь, собралась большая толпа. И после того, как экс-премьер назвал журналистке Sky News протесты мирными, произошла стрельба. Предполагается, что Имран Хан был ранен в левую ногу.

Пострадавшие были доставлены в машину скорой помощи... сильная паника... люди спешат. Никто не мог понять, что происходит,

– сказала журналистка Sky News Линч.

Сторонники политика уверены, что инцидент – это результат неудачного покушения на убийство.