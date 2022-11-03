Озброєний чоловік намагався вбити політика під час його виступу на мітингу у Вазірабаді. Як повідомили журналісти зі Sky News, після цього експрем’єра терміново вивезли з місця нападу.

Що трапилося на мітингу

Відомо, що Імран Хан ще у квітні наполягав на проведенні нових виборів після усунення від влади. І на теперішніх мітингах по всій країні він виголошував не менш палкі промови. Так, під час них він закликав провести дострокові вибори в країні та домагався радикальних змін.

Щоб почути його промову зібрався великий натовп. І після того, як експрем'єр журналістці Sky News назвав протести мирними, трапилася стрілянина. Припускають, що Імран Хан був поранений у ліву ногу.

Постраждалих доставили в машину швидкої допомоги... сильна паніка... люди поспішають. Ніхто не міг зрозуміти, що відбувається,

– сказав журналістка Sky News Лінч.

Прихильники політика впевнені, що інцидент – це результат невдалого замаху на вбивство.