5 мая во многих областях Украины объявили воздушную тревогу , а мониторинговые группы предупредили об угрозе пусков с Каспийского моря. Незадолго после этого в Донецкой области раздались взрывы.

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В Краматорске и Славянске раздались взрывы

Местные корреспонденты сообщили, что россияне ударили по Краматорску. Местные жители услышали несколько взрывов. Также сообщают о взрывах в Славянске.

Официальных сообщений от местных властей пока не было. Однако мониторинговые группы заявили, что по Краматорску и Славянску прилетело ракетами, предварительно Х-22. Сообщается, что пуски производились из района города Миллерово в Ростовской области.

О жертвах пока неизвестно. Однако за минувшие сутки оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области.

Заметим, что россияне снова активизировали свои атаки. Крайняя массированная атака россиян была в ночь на 4 мая .

Предыдущие атаки врага