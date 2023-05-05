5 мая во многих областях Украины объявили воздушную тревогу, а мониторинговые группы предупредили об угрозе пусков с Каспийского моря. Незадолго после этого в Донецкой области раздались взрывы.
Смотрите также: Изменения тактики России нет, – Маляр об активизации атак оккупантов
В Краматорске и Славянске раздались взрывы
Местные корреспонденты сообщили, что россияне ударили по Краматорску. Местные жители услышали несколько взрывов. Также сообщают о взрывах в Славянске.
Официальных сообщений от местных властей пока не было. Однако мониторинговые группы заявили, что по Краматорску и Славянску прилетело ракетами, предварительно Х-22. Сообщается, что пуски производились из района города Миллерово в Ростовской области.
О жертвах пока неизвестно. Однако за минувшие сутки оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области.
Заметим, что россияне снова активизировали свои атаки. Крайняя массированная атака россиян была в ночь на 4 мая.
Предыдущие атаки врага
- В ночь на 5 мая враг атаковал Днепропетровскую область дронами-камикадзе. Украинские силы ПВО уничтожили 2 "Шахида".
- В ночь на 4 мая россияне тоже атаковали территорию Украины "Шахидами". Тогда оккупанты выпустили 24 ударных БПЛА, 21 из которых – уничтожила ПВО.
- 3 мая страна-агрессор выпустила на Украину 26 дронов-камикадзе, 21 из которых сбили наши защитники.
- 1 мая россияне запустили за нами 18 крылатых ракет. Воздушные силы уничтожили 15 из них.
- За последние 5 дней украинские защитники уничтожили 41 ударный БПЛА типа Shahed-136/131 и 15 крылатых ракет типа Х-101/555. При этом враг продолжает атаковать по всей линии разграничения по артиллерии, минометам, РСЗО, обстреливая мирные жилые дома.