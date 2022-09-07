Речь идет о тревогах, которые начали объявлять на Востоке, Юге и в Центре страны после 21:40. Об этом сообщили главы Полтавской и Запорожской ОВА Дмитрий Лунин и Александр Старух.

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ВСУ спасли от "прилета", – глава Запорожской ОВА

Главы Военных администраций попытались успокоить жителей региона. Ведь это были звуки взрывов, которые свидетельствуют – наши воины продолжают защищать украинцев. Противовоздушная оборона работала несколько раз, поэтому это обеспокоило местных.

Наши защитники спасли нас от очередного вражеского прилета. Верим в Вооруженные Силы Украины. Спасибо ребята!

– написал Александр Старух.

Дмитрий Лунин также призвал верить в ВСУ и сохранять покой.

Вероятно, россияне атаковали с моря

В общей сложности гудели сирены накануне в 10 областях Украины. В телеграм-канале monitor сообщили в 21:49, что над акваторией Азовского моря находились несколько бомбардировщиков Ту-22м3. Вероятно, именно поэтому людей предупреждали об опасности запуска ракет по мирным городам. Однако также не исчезает угроза ракетных ударов с находящихся в акватории Черного моря российских кораблей.

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