Мовиться про тривоги, які почали оголошувати на Сході, Півдні та у Центрі країни після 21:40. Про це повідомили голови Полтавської та Запорізької ОВА Дмитро Лунін і Олександр Старух.

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ЗСУ врятували від "прильоту", – голова Запорізької ОВА

Голови Військових адміністрацій спробували заспокоїти жителів регіону. Адже це були звуки вибухів, які свідчать – наші воїни продовжують захищати українців. Протиповітряна оборона працювала кілька разів, тому це занепокоїло місцевих.

Наші захисники врятували нас від чергового ворожого "прильоту". Віримо в Збройні Сили України. Дякуємо хлопці!

– написав Олександр Старух.

Дмитро Лунін також закликав вірити в ЗСУ та зберігати спокій.

Ймовірно, росіяни атакували з моря

Загалом гули сирени напередодні у 10 областях України. У телеграм-каналі monitor повідомили о 21:49, що над акваторією Азовського моря були кілька бомбардувальників Ту-22м3. Ймовірно, саме через це людей попереджали про небезпеку запуску ракет по мирних містах. Проте також не зникає загроза ракетних ударів із російських кораблів, які перебувають в акваторії Чорного моря.

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