В 15:49 СМИ сообщили о взрыве в Сумах. Впоследствии в городе слышали повторный. Что уже известно, передает 24 Канал.

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Взрывы в Сумах

Тревогу в Сумской области объявили в 14:55. Воздушные силы сообщили об активности российской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Угроза применения авиационных средств поражения,

– предупредили военные.

В 15:49 Суспильное сообщило о взрыве в Сумах. Повторный прогремел уже через 5 минут.

Заметим, пока нет официальной информации, что именно стало причиной взрыва. К слову, по состоянию на 16:05 воздушная тревога в Сумской области еще продолжается.

Между тем мониторинговые каналы сообщили, о вражеских пусках управляемых авиационных бомб.

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Тревога в Украине / Скриншот 24 Канала

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