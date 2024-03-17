В 15:49 СМИ сообщили о взрыве в Сумах. Впоследствии в городе слышали повторный. Что уже известно, передает 24 Канал.
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Взрывы в Сумах
Тревогу в Сумской области объявили в 14:55. Воздушные силы сообщили об активности российской тактической авиации на северо-восточном направлении.
Угроза применения авиационных средств поражения,
– предупредили военные.
В 15:49 Суспильное сообщило о взрыве в Сумах. Повторный прогремел уже через 5 минут.
Заметим, пока нет официальной информации, что именно стало причиной взрыва. К слову, по состоянию на 16:05 воздушная тревога в Сумской области еще продолжается.
Между тем мониторинговые каналы сообщили, о вражеских пусках управляемых авиационных бомб.
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Тревога в Украине / Скриншот 24 Канала
Россия ударила по Николаеву баллистикой
- Около 14 часов российские захватчики в очередной раз атаковали Николаев ракетами. Вероятно, "Искандером".
- К сожалению, было два прилета. Уже известно о 5 пострадавших.
- "Один из них в реанимации, один – средней тяжести. Трое – на обследовании", – отметил Виталий Ким.
- Также рассказал, что повреждены более 10 домов, в частности, частные. Кроме того, три автомобиля. Один из них потушили пожарные.