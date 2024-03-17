О 15:49 ЗМІ повідомили про вибух у Сумах. Згодом у місті чули повторних. Що вже відомо, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Росія вдарила по Миколаєву: є постраждалі

Вибухи у Сумах

Тривогу в Сумській області оголосили о 14:55.Повітряні сили повідомили про активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Загроза застосування авіаційних засобів ураження,
– попередили військові.

О 15:49 Суспільне повідомило про вибух у Сумах. Повторний прогримів уже через 5 хвилин.

Зауважимо, наразі немає офіційної інформації, що саме стало причиною вибуху. До слова, станом на 16:05 повітряна тривога в Сумській області ще триває.

Тим часом моніторингові канали повідомили, про ворожі пуски керованих авіаційних бомб.

Важливо Жахливий удар російської армії "Іскандерами" по Одесі: який стан постраждалих

Повітряна тривогаТривога в Україні / Скриншот 24 Каналу

Росія вдарила по Миколаєву балістикою

  • Близько 14 години російські загарбники вкотре атакували Миколаїв ракетами. Ймовірно, "Іскандером".
  • На жаль, було два прильоти. Уже відомо про 5 постраждалих.
  • "Один з них у реанімації, один – середньої тяжкості. Троє – на обслідування", – наголосив Віталій Кім.
  • Також розповів, що пошкоджені понад 10 будинків, зокрема, приватні. Окрім того, три автомобілі. Один з них загасили пожежники.