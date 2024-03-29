Россия ночью 29 марта массированно атаковала Украину дронами и несколькими видами ракет. Неподалеку Днестровской ГЭС отработали силы противовоздушной обороны.

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Нашли обломки двух ракет

В то же время известно о повреждениях. В частности, взрывной волной повреждено админздание, а также водопровод в селе Ожево Днестровского района, где упали обломки. Проблем с водоснабжением нет.

К счастью, люди не пострадали. Правоохранители проводят следственные действия. Также там оценивают ущерб.

Для сбивания воздушных целей привлекли мобильные огневые группы, ведь перед тем была угроза удара "Шахедами".

Сейчас один из основных приоритетов – надежная защита объектов инфраструктуры. Над этим усиленно работаем,

– говорится в сообщении.

Последствия попытки атаки / Фото Черновицкой ОГА

Россия запустила почти 100 воздушных целей