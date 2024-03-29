Росія вночі 29 березня масовано атакувала Україну дронами та кількома видами ракет. Неподалік Дністровської ГЕС відпрацювали сили протиповітряної оборони.

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Знайшли уламки двох ракет

Водночас відомо про пошкодження. Зокрема, вибуховою хвилею пошкоджено адмінбудівлю, а також водогін у селі Ожеве Дністровського району, де впали уламки. Проблем із водопостачанням нема.

На щастя, люди не постраждали. Правоохоронці проводять слідчі дії. Також там оцінюють збитки.

Для збиття повітряних цілей залучили мобільні вогневі групи, адже перед тим була загроза удару "Шахедами".

Зараз один з основних пріоритетів – надійний захист об’єктів інфраструктури. Над цим посилено працюємо,

– мовиться в повідомленні.

Наслідки спроби атаки / Фото Чернівецької ОВА

Росія запустила майже 100 повітряних цілей