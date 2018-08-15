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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Во Флориде объявлено чрезвычайное положение из-за ядовитых водорослей: фото

97 Читати новину українською
Во Флориде массово гибнет рыба из-за токсичных водорослей
Во Флориде массово гибнет рыба из-за токсичных водорослей / washingtonpost.com

В 7 округах штата Флорида в США объявили режим чрезвычайного положения из-за ядовитых красных водорослей, которые размножаются в воде.

Об этом информирует The Washington Post.

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14 августа губернатор Флориды Рик Скотт объявил о чрезвычайном положении в семи округах, которые тянутся от залива Тампа на юг к окраинам болотистых низин Флориды в Эверглейдс. Власть обещает выделить 1,5 миллиона долларов на устранение проблемы,
– пишут в издании.

Отмечается, что токсичные красные водоросли повлекли массовую гибель рыбы и морских животных у берегов штата. Так, на побережье вынесло даже мертвых черепах и акулу.

У многих жителей Флориды появились проблемы с дыханием из-за опасных водорослей, люди массово обращаются к врачам.

Пользователи в соцсетях публикуют снимки с популярных пляжей региона, где накопились опасные водоросли. Люди размещают свои фото под хэштегом #RedTide, что в переводе означает "красный прилив".

 

Теги: Новости США Чрезвычайное происшествие Экология
Источник: 24 Канал
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