Во Флориде объявлено чрезвычайное положение из-за ядовитых водорослей: фото
В 7 округах штата Флорида в США объявили режим чрезвычайного положения из-за ядовитых красных водорослей, которые размножаются в воде.
Об этом информирует The Washington Post.
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14 августа губернатор Флориды Рик Скотт объявил о чрезвычайном положении в семи округах, которые тянутся от залива Тампа на юг к окраинам болотистых низин Флориды в Эверглейдс. Власть обещает выделить 1,5 миллиона долларов на устранение проблемы,
– пишут в издании.
Отмечается, что токсичные красные водоросли повлекли массовую гибель рыбы и морских животных у берегов штата. Так, на побережье вынесло даже мертвых черепах и акулу.
У многих жителей Флориды появились проблемы с дыханием из-за опасных водорослей, люди массово обращаются к врачам.
Пользователи в соцсетях публикуют снимки с популярных пляжей региона, где накопились опасные водоросли. Люди размещают свои фото под хэштегом #RedTide, что в переводе означает "красный прилив".