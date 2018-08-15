У Флориді оголосили надзвичайний стан через отруйні водорості: фото
У 7 округах штату Флорида у США оголосили режим надзвичайного стану через отруйні червоні водорості, які розмножуються у воді.
Про це інформує The Washington Post.
Читайте також: У Вірменії почали забороняти пластикові пакети
14 серпня губернатор Флориди Рік Скотт оголосив про надзвичайний стан в семи округах, що тягнуться від затоки Тампа на південь до околиць болотистих низин Флориди в Еверглейдс. Влада обіцяє виділити 1,5 мільйона доларів на усунення проблеми,
– пишуть у виданні.
Зазначається, що токсичні червоні водорості спричинили масову загибель риби та морських тварин поблизу берегів штату. Так, на узбережжя винесло навіть мертвих черепах та акулу.
У багатьох жителів Флориди з'явились проблеми із диханням через небезпечні водорості, люди масово звертаються до лікарів.
Користувачі у соцмережах публікують знімки із популярних пляжів регіону, де накопичилися небезпечні водорості. Свої фото люди розміщують під хештегом #RedTide, що в перекладі означає "червоний прилив".