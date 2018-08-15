У Флориді оголосили надзвичайний стан через отруйні водорості: фото

У 7 округах штату Флорида у США оголосили режим надзвичайного стану через отруйні червоні водорості, які розмножуються у воді.

Про це інформує The Washington Post.

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14 серпня губернатор Флориди Рік Скотт оголосив про надзвичайний стан в семи округах, що тягнуться від затоки Тампа на південь до околиць болотистих низин Флориди в Еверглейдс. Влада обіцяє виділити 1,5 мільйона доларів на усунення проблеми,

– пишуть у виданні.

Зазначається, що токсичні червоні водорості спричинили масову загибель риби та морських тварин поблизу берегів штату. Так, на узбережжя винесло навіть мертвих черепах та акулу.

У багатьох жителів Флориди з'явились проблеми із диханням через небезпечні водорості, люди масово звертаються до лікарів.

Користувачі у соцмережах публікують знімки із популярних пляжів регіону, де накопичилися небезпечні водорості. Свої фото люди розміщують під хештегом #RedTide, що в перекладі означає "червоний прилив".

If anyone in the Coral Springs neighborhood here in Bradenton is #UpWith @BrightsideOn10 this morning, they’re unfortunately also up with the putrid smell of tons of dead, decaying fish from #RedTide collecting in their canals. pic.twitter.com/tMroYqq26z — Josh Sidorowicz (@joshsidorowicz) 15 августа 2018 г.

If people saw what was happening on the Gulf Coast of FL they might feel differently about this administration rolling back all these environmental regulations. #RedTide #CaptivaIsland #Sanibel pic.twitter.com/JUStRswujl — Zachary Pardes (@zpardes) 15 августа 2018 г.