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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Флориді оголосили надзвичайний стан через отруйні водорості: фото

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У Флориді масово гине риба через токсичні водорості
У Флориді масово гине риба через токсичні водорості / washingtonpost.com

У 7 округах штату Флорида у США оголосили режим надзвичайного стану через отруйні червоні водорості, які розмножуються у воді.

Про це інформує The Washington Post.

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14 серпня губернатор Флориди Рік Скотт оголосив про надзвичайний стан в семи округах, що тягнуться від затоки Тампа на південь до околиць болотистих низин Флориди в Еверглейдс. Влада обіцяє виділити 1,5 мільйона доларів на усунення проблеми,
– пишуть у виданні.

Зазначається, що токсичні червоні водорості спричинили масову загибель риби та морських тварин поблизу берегів штату. Так, на узбережжя винесло навіть мертвих черепах та акулу.

У багатьох жителів Флориди з'явились проблеми із диханням через небезпечні водорості, люди масово звертаються до лікарів.

Користувачі у соцмережах публікують знімки із популярних пляжів регіону, де накопичилися небезпечні водорості. Свої фото люди розміщують під хештегом #RedTide, що в перекладі означає "червоний прилив".

 

Теги: Новини США Екологія Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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