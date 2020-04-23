Во Франции 11 мая частично отменят карантин: что будет работать

Во Франции готовятся к частичному ослаблению карантина. С 11 мая там планируется разрешить работу предприятий торговли.

Франция "выходит из кризисной фазы". Такое заявление сделал министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр в комментарии радиостанции franceinfo.

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"Мы собираемся переходить на второй переходный этап, в котором восстановится деятельность коммерческих заведений. Мы хотим, что все они открылись 11 мая. Однако это не касается ресторанов, баров и кафе, которые будут подлежать специфическому обращению", – заявил Брюно Ле Мер.

О заведениях питания министр заявил, что "для этой сферы нет ничего хуже, чем снова спешить. Это был бы самій плохой метод в этом вопросе.

При этом он опроверг заявление, что эти заведения могут начать работу 15 июня. "Ни одна дата не установлена", – резюмировал Бруно Ле Мер.

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