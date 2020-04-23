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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Во Франции 11 мая частично отменят карантин: что будет работать

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      Карантин во Франции / ABC

      Во Франции готовятся к частичному ослаблению карантина. С 11 мая там планируется разрешить работу предприятий торговли.

      Франция "выходит из кризисной фазы". Такое заявление сделал министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр в комментарии радиостанции franceinfo.

      В то же время Вьетнам выходит из карантина: за все время эпидемии здесь не зарегистрировали ни одной смерти

      "Мы собираемся переходить на второй переходный этап, в котором восстановится деятельность коммерческих заведений. Мы хотим, что все они открылись 11 мая. Однако это не касается ресторанов, баров и кафе, которые будут подлежать специфическому обращению", – заявил Брюно Ле Мер.

      О заведениях питания министр заявил, что "для этой сферы нет ничего хуже, чем снова спешить. Это был бы самій плохой метод в этом вопросе.

      При этом он опроверг заявление, что эти заведения могут начать работу 15 июня. "Ни одна дата не установлена", – резюмировал Бруно Ле Мер.

      Коронавирус во Франции: главное

      • Франция находится на четвертом месте в мире по количеству инфицированных коронавирусом – почти 160 тысяч человек.
      • Умерли от COVID-19 21 340 человек, удалось вылечиться более 40 тысячам человек.
      • Однако в стране продолжает снижаться количество новых инфицированных. Поэтому власти Франции начинают частично ослаблять карантин. 
      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Франции Новости политики
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