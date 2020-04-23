У Франції 11 травня частково скасують карантин: що буде працювати

У Франції готуються до часткового послаблення карантину. З 11 травня там планується дозволити роботу закладів торгівлі.

Франція "виходить з кризової фази". Таку заяву зробив міністр економіки та фінансів Брюно Ле Мер в коментарі радіостанції franceinfo.

Водночас В'єтнам виходить з карантину: за весь час епідемії тут не зареєстрували жодної смерті

"Ми збираємося переходити на другий перехідний етап, в якому відновиться діяльність комерційних закладів. Ми хочемо, що всі вони відкрилися 11 травня. Однак це не стосується ресторанів, барів та кафе, які підлягатимуть специфічному поводженню", – заявив Брюно Ле Мер.

Про заклади харчування міністр заявив, що "для цієї сфери немає нічого гіршого, ніж знову поспішати. Це був би найгірший метод у цьому питанні.

При цьому він спростував заяву, що ці заклади можуть розпочати роботу 15 червня. "Жодна дата не встановлена", – резюмував Бруно Ле Мер.

Коронавірус у Франції: головне