У Франції 11 травня частково скасують карантин: що буде працювати
У Франції готуються до часткового послаблення карантину. З 11 травня там планується дозволити роботу закладів торгівлі.
Франція "виходить з кризової фази". Таку заяву зробив міністр економіки та фінансів Брюно Ле Мер в коментарі радіостанції franceinfo.
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"Ми збираємося переходити на другий перехідний етап, в якому відновиться діяльність комерційних закладів. Ми хочемо, що всі вони відкрилися 11 травня. Однак це не стосується ресторанів, барів та кафе, які підлягатимуть специфічному поводженню", – заявив Брюно Ле Мер.
Про заклади харчування міністр заявив, що "для цієї сфери немає нічого гіршого, ніж знову поспішати. Це був би найгірший метод у цьому питанні.
При цьому він спростував заяву, що ці заклади можуть розпочати роботу 15 червня. "Жодна дата не встановлена", – резюмував Бруно Ле Мер.
Коронавірус у Франції: головне
- Франція перебуває на четвертому місці у світі за кількістю інфікованих коронавірусом – майже 160 тисяч осіб.
- Померло від COVID-19 21340 людей, вдалося вилікуватися більш ніж 40 тисячам осіб.
- Однак в країні продовжує знижуватися кількість нових інфікованих. Відтак влада Франції розпочинає частково послаблювати карантин.
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