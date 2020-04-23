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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Франції 11 травня частково скасують карантин: що буде працювати

      - Читать новость на русском
      Карантин у Франції / ABC

      У Франції готуються до часткового послаблення карантину. З 11 травня там планується дозволити роботу закладів торгівлі.

      Франція "виходить з кризової фази". Таку заяву зробив міністр економіки та фінансів Брюно Ле Мер в коментарі радіостанції franceinfo.

      Водночас В'єтнам виходить з карантину: за весь час епідемії тут не зареєстрували жодної смерті

      "Ми збираємося переходити на другий перехідний етап, в якому відновиться діяльність комерційних закладів. Ми хочемо, що всі вони відкрилися 11 травня. Однак це не стосується ресторанів, барів та кафе, які підлягатимуть специфічному поводженню", – заявив Брюно Ле Мер.

      Про заклади харчування міністр заявив, що "для цієї сфери немає нічого гіршого, ніж знову поспішати. Це був би найгірший метод у цьому питанні.

      При цьому він спростував заяву, що ці заклади можуть розпочати роботу 15 червня. "Жодна дата не встановлена", – резюмував Бруно Ле Мер.

      Коронавірус у Франції: головне

      • Франція перебуває на четвертому місці у світі за кількістю інфікованих коронавірусом – майже 160 тисяч осіб.
      • Померло від COVID-19 21340 людей, вдалося вилікуватися більш ніж 40 тисячам осіб.
      • Однак в країні продовжує знижуватися кількість нових інфікованих. Відтак влада Франції розпочинає частково послаблювати карантин.
      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини політики Коронавірус COVID-19 Новини Франції
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