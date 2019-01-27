Во Франции десятки тысяч "желтых жилетов" продолжают ожесточенные столкновения с полицией

Во время одиннадцатой субботы протестов во Франции приняли участие 69 тысяч участников движения "желтых жилетов". Продолжаются столкновения манифестантов с правоохранительными силами. В Париже задержали по меньшей мере 52 человека.

Об этом сообщил телеканал BFMTV.

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Отмечается, что сообщение о беспорядках поступают из многих городов. В Париже тяжелое ранение в глаз получил один из лидеров движения: на площади Бастилии он вел прямую съемку схватки для социальных сетей; в него попала граната для разгона толпы.

Под вечер субботы протестующие объявили о намерении провести "желтую ночь" протеста и начать формирование "желтого блокнота" содержащий перечень требований к власти. Однако провести "желтую ночь" им не дали, протестующих снова разогнали, применив водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

По словам министра внутренних дел Франции, мобилизация правоохранительных органов была необходима, чтобы сдержать "распущенность" и "задержать нарушителей".

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Это водители, которые протестовали против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.



В Париже уже были и стычки с полицией, слезоточивый газ и БТРы на улицах, баррикады и горящие шины, и тысячи задержанных. Президент Франции Макрон предложил провести дебаты-переговоры с участием всей страны, а потом ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение, которое может обойтись в 10 миллиардов евро (и его еще не ввели).



Стоит заметить, что правоохранительные органы Франции ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста "желтых жилетов".