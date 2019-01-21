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      "Освободители" Донбасса засветились на протесте "желтых жилетов"

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      Борцы за "независимость" Донбасса
      Борцы за "независимость" Донбасса / Фото из открытых источников

      На этих выходных "желтые жилеты" в очередной раз вышли на улицы французских городов, дабы выразить свое недоверие правительству Макрона.

      И хотя по численности данный протест был не меньше предыдущих, по степени накала он все же был менее радикальным.

      Однако нас интересует не столько политический или социальный аспект данных протестов. Куда любопытнее тот факт, что в рядах "желтых жилетов" с каждым днем фиксируется все больше знакомых нам лиц, воевавших на Донбассе на стороне российских оккупантов.

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      Так, на этих выходных, в числе протестующих был замечен некий Ghislain Lagrega, все это время находившийся в тени забытья, хотя в 2014-2015 году купался в лучах славы, стреляя и, не исключено, убивая военнослужащих Вооруженных сил Украины.

      Что особо примечательно, Легрега засветился вместе с другим "освободителем" Донбасса – Сержем (Сергеем) Мюнье, о котором писалось в прошлый раз.

      Учитывая же локацию и время снимков, можно смело говорить о том, что Легрега в тот момент находился не только в компании с Мюнье, но и еще одного борца за "независимость" Донбасса – Виктора Лента. Ну, прямо таки встреча старых боевых товарищей на улицах Парижа!

      Итак, пророссийские СМИ, пророссийские активисты и политики, пророссийские боевики, убивавшие в Украине... Вот такая она – специфика народных протестов во Франции. И в какой-то мере все происходящее сейчас в Париже – это пожинание Францией ее же собственных плодов. Плодов полного игнорирования факта присутствия ее граждан в Украине, воюющих против регулярных войск и стрелявших, убивавших представителей законных вооруженных сил страны.

      И я в жизни не поверю, что соответствующие силовые структуры не в курсе того, чем в Украине занимались все эти "освободители". Ведь разведка Франции, без преувеличения, одна из лучших в мире, а информация о донбасских "легионерах" в полном объеме распространена в сети. В том числе и на Легрега.

      Что же, придерживаясь такой стратегии, Французской Республике не далеко до "Народной". Что касается до остальных стран, граждане которых участвовали в войне на Донбассе на стороне российских оккупантов и не познали всех прелестей преследований по закону, то им следует понимать, что их "солдаты удачи" это потенциальная угроза их же суверенитету. Ведь, как показывает время, иностранные боевики, возвращающиеся с Донбасса, ничем не отличаются от представителей спящих террористических ячеек того же ИГИЛ.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини Франції Публікації Протести "жовтих жилетів"
      Джерело: 24 Канал
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