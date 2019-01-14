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      Засланные казачки из Донбасса на протестах в Париже

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      Протесты "желтых жилетов" в Париже
      Протесты "желтых жилетов" в Париже / Фото из открытых источников

      Протесты "желтых жилетов" с каждым разом становятся все малочисленнее, лишаясь той поддержки среди населения Франции, что была полтора месяца назад.

      Однако, не смотря на то, что численность протестующих разительно изменилась, степень радикализации не пошла на спад, ведь сейчас на улицы выходит костяк ультраправых и ультралевых групп, для которых важны не столько социальные аспекты жизни французов, сколько дестабилизация общественно-политической обстановки в стране в угоду своих лидеров.

      Что интересно, по мере того как толпа редеет, все чаще на камеру попадают люди, которые лишний раз доказывают, что в выступлениях "желтых жилетов" присутствует интерес "третьей стороны".

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      Так, среди протестующих стали распознаваться лица, которые успели себя явить миру в войне на Донбассе, причем воевавшие на стороне оккупационных российских войск.

      Например, всплыл такой персонаж как Сергей Мюнье, уроженец Луганска, который в 10 лет, вместе с матерью эмигрировал во Францию. Однако в 2014 отправился воевать на стороне российских марионеток, в составе батальона "Восток", а затем, в 2015 году, в ходе своей второй командировки, принимал участие в штурме Марьенки в составе бригады "Пятнашка".

      Не смотря на то, что этот персонаж дважды побывал на Донбассе, принимая участие в качестве наемника в боях против территориальной целостности Украины, во Франции он не просто гуляет на свободе, но и попутно принимает активное участие в дестабилизации порядка в самой стране.

      Так же на этой неделе засветился другой "герой" гибридной войны, Виктор Лента. Он так же принимал активное участие в боях против ВСУ на стороне террористического образования ДНР. И, опять же, по возвращению во Францию оказался абсолютно чист перед законом, хотя материалов подтверждающих его преступную деятельность предостаточно.

      Что интересно, что Мюнье, что Лента, они являются членами недвусмысленных организаций. Например, Мюнье, активист французского "Антимайдана" и представительства новороссии во Франции – "Novopole". Лента же основал целую организацию "Континентальное единство", занимающуюся вербовкой и отправкой в горячие точки французов.

      Собственно, появление этих персонажей на публике весьма показательно. Тот факт, что Россия имеет влияние на события во Франции, подтверждается от раза к разу и, во многом, это вина самой республики, которая недостаточно жестко реагировала на события в Украине. И теперь, боевики, которые проливали кровь вдалеке от спокойного и размеренного Парижа, что саму столицу Франции не сильно волновало, осуществляют план по развалу своей родины.

      Но все же вопрос в другом, как далеко зайдут протесты "желтых жилетов", на фоне того, что это уже и не протесты вообще, а протестанты не "народ Франции" в принципе?

      Сама же тема наемников на Донбассе, побывавших там со всех уголков не только ЕС, актуально и тем, что эти люди представляют собой не просто "солдат удачи", а как показывает печальный опыт Франции, настоящие террористические спящие ячейки. И чем дольше правительства разных стран будут закрывать глаза на факт участия своих граждан в войне на Донбассе на стороне антиправительственных и незаконных формирований, тем вероятнее, что очередной пожар возникнет уже в их спокойном дворе.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики Публікації Новини Франції Протести "жовтих жилетів"
      Джерело: 24 Канал
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