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      Объем золотовалютных резервов Украины заметно изменился

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      Золотовалютные резервы Украины
      Золотовалютные резервы Украины / РБК-Україна

      Закрывая 2018 год было бы не корректно не внести небольшие коррективы в данные о золотовалютных резервах Украины (ЗВР).

      ЗВР Украины достигли отметки в $20,7 млрд, что соответствует уровню наших резервов октября 2013 года.

      Тем не менее, окончательный итог за 2018 год подвела первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова, сообщив, что объемы ЗВР составили $20,8 млрд.

      Что же, сотня миллионов долларов влево, сотня вправо, но согласитесь – информация позитивная. Особенно в контексте того, что по состоянию на 1 января 2018-го наши ЗВР составляли $18,58 млрд. То есть рост за весьма непростой год составил более $2,2 млрд.

      С другой стороны, нашим ЗВР есть куда стремиться, ведь рекордное значение сокровищницы было зафиксировано в апреле 2012 года, когда в ЗВР насчитывалось $31,6 млрд. С учетом же того, что ЗВР с февраля 2014 года с отметки $15,4 млрд опустились к февралю 2015 года до $5,6 млрд, а после пошли в рост до нынешнего показателя, можно смело говорить о тренде на увеличение.

      Так, что же, гибридные специалисты в очередной раз ошиблись и дефолт Украине таки не светит?

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Гроші Новини політики Новини України Публікації Золото
      Джерело: 24 Канал
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