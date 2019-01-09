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      Импортозамещение по-российски: чужое нельзя, а сами не могут

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      Российский самолет-амфибия
      Российский самолет-амфибия

      Новый российский самолет гражданской авиации МС-21 может постичь судьба Sukhoi Superjet 100 (которому запретили экспорт в Иран), поскольку он на 50% состоит из иностранных деталей.

      Двигатель МС-21 до сих пор американский – PW1400G (Pratt & Whitney), который так и не могут заменить на российские ПД-14.

      И в данном контексте было бы уместным вообще вспомнить о таком явлении в России как импортзамещение в авиастроении.

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      РФ делает попытки навязать свои самолеты сомнительного качества хоть кому-нибудь. В частности, речь об учебно-боевых Як-130, которые с 2009 года выпускаются как замена Л-39 и на которые ставились украинские двигатели АИ-222-25. С 2015 Украина прекратила поставки деталей для этих двигателей, и в РФ умудрились организовать их кустарное производство. Однако именно с 2015 года Як-130 стали все чаще и чаще попадать в раздел авиакатастроф региональных новостных агентств.

      Похожая ситуация нынче и у самолета-амфибии БЕ-200, на которых ставились украинские двигатели Д-436 от "Мотор Сич" и которые России так и не удалось импортзаместить. В настоящее время их планируют заменить французскими SaM146 от Safran Aircraft Engines, производство которых намереваются до 2020 года локализовать в Санкт-Петербурге. Получится ли это у наших гибридных соседей – покажет время, хотя, с учетом санкционных тенденций, я бы на это не сильно рассчитывал.

      Интересно развивается история и с заменой украинских двигателей Д-136, предназначавшихся для тяжелых транспортных вертолетов Ми-26. Их российский аналог ПД-12В, регулярно описываемый в российских СМИ как не имеющий аналогов в мире и превосходящий по всем параметрам украинский агрегат, до сих пор не реализован, что называется, "в железе".

      Согласно предварительным планам, ПД-12В для Ми-26 начнут выпускать не раньше 2025 года! То есть, чудо российской промышленности и его КПД мы сможем лицезреть лишь через 6 лет? И это при том условии, что сроки его приема вновь не сдвинуться вправо, как это для российского ВПК нынче привычно.

      А потому, что там за результаты импортзамещения в авиастроении рисуют в своих фантазиях российские эксперты, мне сложно судить. Реальность же куда более печальная для гибридного авиастроения, которое, куда вернее, было бы называть – суррогатным.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики Новини Росії Публікації Імпорт
      Джерело: 24 Канал
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