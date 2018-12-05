13:26
5 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Військові проти Канта. Новорічна Сіль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 грудня
      Вєсті. UA. Відродження друга страусів. Луценку два рочки
      Вєсті.UA
      21:40, 4 грудня
      Як у боротьбі за санаторій "Червоні зорі" зійшлися завзяті одеські схемщики та затяті комуністи
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Блоги Злой Одессит
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Злой Одессит

      Украденные турбины Siemens в Крыму не запускаются

      4191
      Турбина Siemens
      Турбина Siemens / Фото из открытых источников

      В оккупированном Крыму все никак не могут полноценно запустить украденные турбины Siemens. Похоже, что скандал с вывозом в оккупированный Крым из России турбин неспешно, но уверенно переквалифицируется в цирковое представление.

      Напомню, это уже не первый перенос сроков. Так, еще в 2017 году сроки запуска теплоэлектростанций, на которых и были установлены злосчастные турбины, были сдвинуты. Например, два первых энергоблока на Симферопольской и Севастопольской ТЭС, которые планировали запустить еще к сентябрю-2017, перенесли на май 2018 года, а вторую очередь на июнь-2018.

      Но, переносы сроков ничего не дали, за окном уже декабрь-2018, а турбины все как не работали так и не работают. Ну, как не работают, запущены были энергоблоки первой очереди – да, это правда, вот только работают они пока в режиме пусконаладки. Причем, в ходе этого режима порою выдают мощность равную – 0.

      Что же, похоже, за отведенное оккупантам время, они так и не смогли полностью разобраться во всех тонкостях установки сложного оборудования без наличия специалистов соответствующей компании. С учетом же того, что блоки уже изначально при старте сбоят, не исключено, что если их даже и удастся вывести на полную мощность, то проработают в таких условиях они не долго. А ремонтировать их уже никто не приедет...

      Переиграли!

      Читайте также: Французский след на российских истребителях: импортзамещению "капут"?

      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики Публікації Новини Криму Викрадення
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Українські волонтери – наша асиметрична відповідь ворогам
      сьогодні , 13:06 Українські волонтери – наша асиметрична відповідь ворогам
      Повернись живим 80
      Нельсон Мандела – шибеник, що сколихнув світ, але так і не став щасливим
      сьогодні , 13:02 Нельсон Мандела – шибеник, що сколихнув світ, але так і не став щасливим
      Олесь Друкач 139
      Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      4 грудня , 19:30 Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      Украденные турбины Siemens в Крыму не запускаются
      сьогодні , 12:01 Украденные турбины Siemens в Крыму не запускаются
      Злой Одессит 4176
      Міжнародний день волонтерів: ті, хто думають про себе в останню чергу
      сьогодні , 11:30 Міжнародний день волонтерів: ті, хто думають про себе в останню чергу
      Дід Панас 107
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук