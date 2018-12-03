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      Французский след на российских истребителях: импортзамещению "капут"?

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      Российский Су-30СМ "б/н – 61"
      Российский Су-30СМ "б/н – 61" / Фото из открытых источников

      В конце ноября в авиационный полк Западного военного округа (ЗВО) России был отправлен новый истребитель Су-30СМ (бортовой номер "61 красный"), который поставлен в рамкам замены устаревших МиГ-29 СМТ.

      И вот, казалось бы, какое нам дело до очередной поставки истребителей в ВКС РФ? А дело-то как раз и есть.

      Так, в открытый доступ были выложены фото данного Су-30СМ "б/н – 61" на изрядном отдалении, но все же, даже это позволило разглядеть в кабине пилота установленный индикатор на фоне лобового стекла (ИЛС) производства французской компании Thales HUD 3022.

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      Собственно, да, санкции продолжают радовать унижением российской экономики, но разочаровывают отдельными эпизодами, которые касаются весьма болезненной темы вооружений и технологий.

      Вспомним хотя бы сотрудничество французской компании ECA Group с РФ, которая для нужд ВМФ России поставляла безэкипажные противоминные катера Inspector Mk2 и аппараты противоминной обороны Seascan Mk2, применяющиеся на минном тральщике проекта 12700 "Александрит" и о чем я неоднократно писал. Или вспомним о производстве для самолетов Бе-200 двигателей SaM146, которые являются плодом совместных стараний российской ПАО"ОДК-Сатурн" и французской Safran Aircraft Engines.

      Конечно, не исключено, что этот Thales HUD 3022 взят из запасов, сделанных еще до ввода санкций. Однако и тут есть свой подводный камень.

      Дело в том, что еще в 2015 году было объявлено о том, что на российские истребители будут ставиться российские ИЛС разработки АО "Раменское приборостроительное конструкторское бюро" – ИКШ-1М. Но за окном 2018 год, а в стране победившего импортзамещения все так же используют французские ИЛС.

      А потому, в данном контексте возникает как минимум два вопроса. Первый – что делает Thales HUD 3022 на Су-30СМ в 2018 году? Второй – так, что же выходит, импортзамещению капут?

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики імпорт Публікації Новини Росії Зброя Санкції Новини Франції
      Джерело: 24 Канал
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