Французский след на российских истребителях: импортзамещению "капут"?

В конце ноября в авиационный полк Западного военного округа (ЗВО) России был отправлен новый истребитель Су-30СМ (бортовой номер "61 красный"), который поставлен в рамкам замены устаревших МиГ-29 СМТ.

И вот, казалось бы, какое нам дело до очередной поставки истребителей в ВКС РФ? А дело-то как раз и есть.

Так, в открытый доступ были выложены фото данного Су-30СМ "б/н – 61" на изрядном отдалении, но все же, даже это позволило разглядеть в кабине пилота установленный индикатор на фоне лобового стекла (ИЛС) производства французской компании Thales HUD 3022.

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