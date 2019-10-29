Во Франции мужчина устроил стрельбу у мечети: есть раненые

Летний мужчина устроил стрельбу днем, 28 октября, по посетителям мечети в городе Байонна на юге Франции. В результате инцидента два человека получили ранения.

Инцидент произошел примерно в 14:30 по местному времени (15:30 по Киеву). 60-летний мужчина несколько раз выстрелил в прихожан на выходе из мечети, после чего бросил в здание бутылку с зажигательной смесью, сообщает издание Lefigaro.

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Полиция задержала мужчину в его доме в городе Ланд примерно в 100 километрах от места происшествия. В машине у него обнаружили баллон с газом. Его допросили следователи. В настоящее время продолжается расследование инцидента. Мотивы мужчины широкой общественности не сообщаются.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон осудил стрельбу на юго-западе страны.

Я решительно осуждаю отвратительный нападение, совершенное перед мечетью Байонна. Мои мысли вместе с пострадавшими. Республика никогда не потерпит ненависти. Будет сделано все, чтобы наказать виновных и защитить наших земляков мусульманской веры,

– отметил французский лидер.

Je condamne avec fermeté l’attaque odieuse perpétrée devant la mosquée de Bayonne. J'adresse mes pensées aux victimes. La République ne tolérera jamais la haine. Tout sera mis en œuvre pour punir les auteurs et protéger nos compatriotes de confession musulmane. Je m’y engage. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 28, 2019

Французское издание Parisien сообщает, что стрелком был бывший кандидат в местный совет от партии Национальный фронт Марин Ле Пен.

К слову, в результате нападения мужчины на синагогу и кафе в Германии в начале октября, погибли два человека, несколько человек также получили ранения.