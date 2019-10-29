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      Во Франции мужчина устроил стрельбу у мечети: есть раненые

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      Мечеть где произошла стрельба
      Мечеть где произошла стрельба / Google Maps

      Летний мужчина устроил стрельбу днем, 28 октября, по посетителям мечети в городе Байонна на юге Франции. В результате инцидента два человека получили ранения.

      Инцидент произошел примерно в 14:30 по местному времени (15:30 по Киеву). 60-летний мужчина несколько раз выстрелил в прихожан на выходе из мечети, после чего бросил в здание бутылку с зажигательной смесью, сообщает издание Lefigaro.

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      Полиция задержала мужчину в его доме в городе Ланд примерно в 100 километрах от места происшествия. В машине у него обнаружили баллон с газом. Его допросили следователи. В настоящее время продолжается расследование инцидента. Мотивы мужчины широкой общественности не сообщаются.

      Между тем президент Франции Эммануэль Макрон осудил стрельбу на юго-западе страны.

      Я решительно осуждаю отвратительный нападение, совершенное перед мечетью Байонна. Мои мысли вместе с пострадавшими. Республика никогда не потерпит ненависти. Будет сделано все, чтобы наказать виновных и защитить наших земляков мусульманской веры,
      – отметил французский лидер.

      Французское издание Parisien сообщает, что стрелком был бывший кандидат в местный совет от партии Национальный фронт Марин Ле Пен.

      К слову, в результате нападения мужчины на синагогу и кафе в Германии в начале октября, погибли два человека, несколько человек также получили ранения.

      blog_ava
      Ситуация в Золотом: как настроены бойцы и полиция
      28 октября
      284
      Автор: Михаил Года
      Теги: Европа Оружие Криминальные новости Новости Франции
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