У Франції чоловік влаштував стрілянину біля мечеті: є поранені

Літній чоловік зчинив стрілянину вдень, 28 жовтня, по відвідувачах мечеті у місті Байонна на півдні Франції. Внаслідок інциденту двоє осіб отримали поранення.

Інцидент стався приблизно о 14:30 за місцевим часом (15:30 за Києвом). 60-річний чоловік кілька разів вистрілив в прихожан на виході з мечеті, після чого кинув у будівлю пляшку із запальною сумішшю, повідомляє видання Lefigaro.

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Поліція затримала чоловіка в його будинку в місті Ланд приблизно в 100 кілометрах від місця події. В машині у нього виявили балон з газом. Його допитали слідчі. Наразі продовжується розслідування інциденту. Мотиви чоловіка широкому загалу не повідомляються.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон засудив стрілянину на південному заході країни.

Я рішуче засуджую огидний напад, скоєний перед мечеттю Байонна. Мої думки разом з постраждалими. Республіка ніколи не потерпить ненависті. Буде зроблено все, щоб покарати винних і захистити наших краян мусульманської віри,

– наголосив французький лідер.

Je condamne avec fermeté l’attaque odieuse perpétrée devant la mosquée de Bayonne. J'adresse mes pensées aux victimes. La République ne tolérera jamais la haine. Tout sera mis en œuvre pour punir les auteurs et protéger nos compatriotes de confession musulmane. Je m’y engage. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 28, 2019

Французьке видання Parisien повідомляє, що стрільцем був колишній кандидат до місцевої ради від партії Національний фронт Марін Ле Пен.

До слова, внаслідок нападу чоловіка на синагогу та кафе у Німеччині на початку жовтня, загинули двоє осіб, кілька людей також отримали поранення.