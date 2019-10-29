03:24
29 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін забирає у росіян наркотик. Егор Крід став сатаністом
      Вєсті Кремля
      21:31, 28 жовтня
      Вєсті.UA: Чого Коломойський навчив Зеленського. Як Луценко і Гройсман у політику повертатимуться
      Вєсті.UA
      20:14, 28 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ

      У Франції чоловік влаштував стрілянину біля мечеті: є поранені

      17 Читать новость на русском
      Мечеть де сталася стрілянина
      Мечеть де сталася стрілянина / Google Maps

      Літній чоловік зчинив стрілянину вдень, 28 жовтня, по відвідувачах мечеті у місті Байонна на півдні Франції. Внаслідок інциденту двоє осіб отримали поранення.

      Інцидент стався приблизно о 14:30 за місцевим часом (15:30 за Києвом). 60-річний чоловік кілька разів вистрілив в прихожан на виході з мечеті, після чого кинув у будівлю пляшку із запальною сумішшю, повідомляє видання Lefigaro.

      До теми: Стрілянина на вечірці у Техасі: є загиблі і поранені, – фото, відео 18+

      Поліція затримала чоловіка в його будинку в місті Ланд приблизно в 100 кілометрах від місця події. В машині у нього виявили балон з газом. Його допитали слідчі. Наразі продовжується розслідування інциденту. Мотиви чоловіка широкому загалу не повідомляються.

      Тим часом президент Франції Еммануель Макрон засудив стрілянину на південному заході країни.

      Я рішуче засуджую огидний напад, скоєний перед мечеттю Байонна. Мої думки разом з постраждалими. Республіка ніколи не потерпить ненависті. Буде зроблено все, щоб покарати винних і захистити наших краян мусульманської віри,
      – наголосив французький лідер.

      Французьке видання Parisien повідомляє, що стрільцем був колишній кандидат до місцевої ради від партії Національний фронт Марін Ле Пен.

      До слова, внаслідок нападу чоловіка на синагогу та кафе у Німеччині на початку жовтня, загинули двоє осіб, кілька людей також отримали поранення.

      blog_ava
      Команда українських школярів потрапила до ТОП-10 всесвітньої олімпіади з робототехніки
      28 жовтня
      1954
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини Франції Кримінальні новини Зброя Європа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Россия отцепила от украинского поезда мой вагон, – Казарин
      28 жовтня , 22:40 Россия отцепила от украинского поезда мой вагон, – Казарин
      Павло Казарін 671
      Зеленський вийшов і повернувся із заготовленим питанням, – ексбоєць "Азова" про деталі перепалки
      28 жовтня , 21:03 Зеленський вийшов і повернувся із заготовленим питанням, – ексбоєць "Азова" про деталі перепалки
      Наталя Боднар 1648
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      25 жовтня , 10:00 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      2536
      Владимир Александрович Порошенко, или Жесткое столкновение с реальностью, – Дубинянский
      28 жовтня , 21:00 Владимир Александрович Порошенко, или Жесткое столкновение с реальностью, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 3932
      Детектор-шоу від "Слуги народу": все, що відомо про перевірку нардепів на поліграфі
      28 жовтня , 20:02 Детектор-шоу від "Слуги народу": все, що відомо про перевірку нардепів на поліграфі
      Світлана Попова 874
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук