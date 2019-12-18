10:09
18 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кто спасет Россию от несчастий. YouTube для бедных
      Вєсті Кремля
      22:07, 17 декабря
      Вести.UA: Психические расстройства Кивы. Охота на "слуг народа"
      Вєсті.UA
      19:22, 17 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      Во Франции не прекращаются массовые протесты: что об этом известно

      29 Читати новину українською

      Жители Франции вышли на общенациональное движение против пенсионной реформы. В забастовке приняли участие работники профсоюзов, учителя, врачи, транспортники. Многотысячные митинги прошли по всей стране – как в столице, так и в регионах.

      В частности, митингующие требуют отмены повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

      Читайте также: Во Франции уже 10 дней продолжаются протесты: что известно

      Правоохранители пытались силой разогнать протест, применив против демонстрантов дубинки и слезоточивый газ. Известно о задержании как минимум несколько десятков человек.

      Что известно о масштабная забастовка во Франции?
      Причиной общенационального протеста стала анонсированная президентом пенсионная реформа. Она предусматривает изменение принципа начисления пенсий и переход к системе пенсионных баллов. Кроме того, увеличивается пенсионный возраст – до 64 лет.

      Вследствие забастовки на железных дорогах Франции парализовано почти все движение, задержан ряд авиарейсов, закрыты две трети школ. На работу не вышла часть энергетиков, авиадиспетчеров и врачей.

      Однако жители Франции не прекращают выступать со своими требованиями. Так, врачи, бастуют против введения пенсионной реформы, требуют от властей увеличить финансирование системы здравоохранения.

      Мы требуем поднять минимальные пенсии работникам медицинской сферы, а еще следует выделить больше средств на бюджеты больниц, и прекратить уменьшать количество койкомест,
      – отметил врач Джулиан Таеб.

      Из-за масштабной акции во Франции продолжается транспортный коллапс:

      ► из 14 линий метро работают только две, которые полностью автоматизированы.

      ► в направлении Парижа отменили более трети пригородных поездов.

      ► компания Air France отменила 30% внутренних рейсов и 15% среднемагистральных полетов. Отменен каждый пятый рейс во французских аэропортах.

      Позиция власти

      Президент Эммануэль Макрон заявил, что власть не собирается отменять проведение пенсионной реформы. Однако стало известно, что один из авторов законопроекта, Жан-Поль Делевое, ушел в отставку.

      Жан-Поль Делевоє
      Жан-Поль Делевое

      Власти пообещали провести диалог с демонстрантами. Митингующие заявили, что прекратят демонстрацию только в случае полной отмены пенсионной реформы.

      Каникулы в Украине 2019 – 2020: когда будут отдыхать школьники
      сегодня
      75159
      Автор: Елена Кук
      Теги: Транспорт Пенсионная реформа авиация Метро Протесты Новости Франции
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 09:30 Лучшие украинские премьеры 2019 года: что обязательно стоит посмотреть
      Юлія Турелик 32
      сегодня , 08:40 Вопрос транзита газа решать придется в любом сценарии
      Ель Мюрид 1074
      17 декабря , 18:30 Как выбрать качественный камин и не ошибиться с выбором: простые советы
      91
      сегодня , 08:10 Дмитрий Марченко вышел под залог: что известно об украинском генерале
      Євгенія Мазур 464
      сегодня , 07:25 Децентрализация: получит ли Донбасс отдельные полномочия
      Інна Жолобович 443
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук