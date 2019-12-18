Во Франции не прекращаются массовые протесты: что об этом известно

Жители Франции вышли на общенациональное движение против пенсионной реформы. В забастовке приняли участие работники профсоюзов, учителя, врачи, транспортники. Многотысячные митинги прошли по всей стране – как в столице, так и в регионах.

В частности, митингующие требуют отмены повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

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Правоохранители пытались силой разогнать протест, применив против демонстрантов дубинки и слезоточивый газ. Известно о задержании как минимум несколько десятков человек.

Что известно о масштабная забастовка во Франции?

Причиной общенационального протеста стала анонсированная президентом пенсионная реформа. Она предусматривает изменение принципа начисления пенсий и переход к системе пенсионных баллов. Кроме того, увеличивается пенсионный возраст – до 64 лет.



Вследствие забастовки на железных дорогах Франции парализовано почти все движение, задержан ряд авиарейсов, закрыты две трети школ. На работу не вышла часть энергетиков, авиадиспетчеров и врачей.

Однако жители Франции не прекращают выступать со своими требованиями. Так, врачи, бастуют против введения пенсионной реформы, требуют от властей увеличить финансирование системы здравоохранения.

Мы требуем поднять минимальные пенсии работникам медицинской сферы, а еще следует выделить больше средств на бюджеты больниц, и прекратить уменьшать количество койкомест,

– отметил врач Джулиан Таеб.

Из-за масштабной акции во Франции продолжается транспортный коллапс:

► из 14 линий метро работают только две, которые полностью автоматизированы.

► в направлении Парижа отменили более трети пригородных поездов.

► компания Air France отменила 30% внутренних рейсов и 15% среднемагистральных полетов. Отменен каждый пятый рейс во французских аэропортах.

Позиция власти

Президент Эммануэль Макрон заявил, что власть не собирается отменять проведение пенсионной реформы. Однако стало известно, что один из авторов законопроекта, Жан-Поль Делевое, ушел в отставку.



Жан-Поль Делевое

Власти пообещали провести диалог с демонстрантами. Митингующие заявили, что прекратят демонстрацию только в случае полной отмены пенсионной реформы.