09:38
18 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хто врятує Росію від нещасть. YouTube для бідних
      Вєсті Кремля
      22:05, 17 грудня
      Вєсті.UA: Психічні розлади Киви. Полювання на "слуг народу"
      Вєсті.UA
      19:19, 17 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      У Франції не припиняються масові протести: що про це відомо

      63 Читать новость на русском

      Мешканці Франції вийшли на загальнонаціональний рух проти пенсійної реформи. У страйку взяли участь працівники профспілок, вчителі, лікарі, транспортники. Багатотисячні мітинги відбулися по всій країні – як у столиці, так і в регіонах.

      Зокрема, мітингарі вимагають скасування підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років.

      Читайте також: У Франції уже 10 днів тривають протести: що відомо

      Правоохоронці намагалися силою розігнати протест, застосувавши проти демонстрантів кийки та сльозогінний газ. Відомо про затримання щонайменше кількох десятків людей.  

      Що відомо про масштабний страйк у Франції?Причиною загальнонаціонального протесту стала анонсована президентом пенсійна реформа. Вона передбачає зміну принципу нарахування пенсій і перехід до системи пенсійних балів. Крім того, збільшується пенсійний вік – до 64 років. 

      Внаслідок страйку на залізницях Франції паралізовано майже увесь рух, затримано низку авіарейсів, закриті дві третини шкіл. На роботу не вийшла частина енергетиків, авіадиспетчерів та лікарів.

      Однак мешканці Франції не припиняють виступати зі своїми вимогами. Так, лікарі, які страйкують проти запровадження пенсійної реформи, вимагають від влади збільшити фінансування системи охорони здоров'я.

      Ми вимагаємо підняти мінімальні пенсії працівникам медичної сфери, а ще слід виділити більше коштів на бюджет лікарень, і припинити зменшувати кількість ліжкомісць,
      – зазначив лікар Джуліан Таєб.

      Через масштабну акцію у Франції триває транспортний колапс:

      ► з 14 ліній метро працюють лише дві, які є повністю автоматизованими. 

      ► у напрямку Парижа скасували понад третину приміських поїздів.

      ► компанія Air France скасувала 30% внутрішніх рейсів і 15% середньомагістральних польотів. Скасовано кожен п'ятий рейс у французьких аеропортах.

      Позиція влади

      Президент Еммануель Макрон заявив, що влада не збирається скасовувати проведення пенсійної реформи. Однак стало відомо, що один із авторів законопроєкту, Жан-Поль Делевоє, пішов у відставку. 

      Жан-Поль Делевоє
      Жан-Поль Делевоє

      Влада пообіцяла провести діалог із демонстрантами. Мітингарі заявили, що припинять демонстрацію тільки у випадку цілковитого скасування пенсійної реформи.

      Підозрювана у вбивстві Шеремета Кузьменко написала листа матері журналіста
      сьогодні
      4449
      Автор: Олена Кук
      Теги: Новини Франції Протести Метро авіація Пенсійна реформа Транспорт
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:30 Найкращі українські прем'єри 2019 року: що обов'язково варто подивитися
      Юлія Турелик 22
      сьогодні , 08:40 Вопрос транзита газа решать придется в любом сценарии
      Ель Мюрид 958
      17 грудня , 18:30 Як обрати якісний камін та не помилитися з вибором: прості поради
      545
      сьогодні , 08:10 Дмитро Марченко вийшов під заставу: що відомо про українського генерала
      Євгенія Мазур 1462
      сьогодні , 07:25 Децентралізація: чи отримає Донбас окремі повноваження
      Інна Жолобович 978
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук