У Франції не припиняються масові протести: що про це відомо

Мешканці Франції вийшли на загальнонаціональний рух проти пенсійної реформи. У страйку взяли участь працівники профспілок, вчителі, лікарі, транспортники. Багатотисячні мітинги відбулися по всій країні – як у столиці, так і в регіонах.

Зокрема, мітингарі вимагають скасування підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років.

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Правоохоронці намагалися силою розігнати протест, застосувавши проти демонстрантів кийки та сльозогінний газ. Відомо про затримання щонайменше кількох десятків людей.

Що відомо про масштабний страйк у Франції?Причиною загальнонаціонального протесту стала анонсована президентом пенсійна реформа. Вона передбачає зміну принципу нарахування пенсій і перехід до системи пенсійних балів. Крім того, збільшується пенсійний вік – до 64 років.



Внаслідок страйку на залізницях Франції паралізовано майже увесь рух, затримано низку авіарейсів, закриті дві третини шкіл. На роботу не вийшла частина енергетиків, авіадиспетчерів та лікарів.

Однак мешканці Франції не припиняють виступати зі своїми вимогами. Так, лікарі, які страйкують проти запровадження пенсійної реформи, вимагають від влади збільшити фінансування системи охорони здоров'я.

Ми вимагаємо підняти мінімальні пенсії працівникам медичної сфери, а ще слід виділити більше коштів на бюджет лікарень, і припинити зменшувати кількість ліжкомісць,

– зазначив лікар Джуліан Таєб.

Через масштабну акцію у Франції триває транспортний колапс:

► з 14 ліній метро працюють лише дві, які є повністю автоматизованими.

► у напрямку Парижа скасували понад третину приміських поїздів.

► компанія Air France скасувала 30% внутрішніх рейсів і 15% середньомагістральних польотів. Скасовано кожен п'ятий рейс у французьких аеропортах.

Позиція влади

Президент Еммануель Макрон заявив, що влада не збирається скасовувати проведення пенсійної реформи. Однак стало відомо, що один із авторів законопроєкту, Жан-Поль Делевоє, пішов у відставку.



Жан-Поль Делевоє

Влада пообіцяла провести діалог із демонстрантами. Мітингарі заявили, що припинять демонстрацію тільки у випадку цілковитого скасування пенсійної реформи.