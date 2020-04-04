Во Франции неизвестный устроил резню на улице: есть погибшие и раненые
На юге Франции, 4 апреля, неизвестный мужчина с ножом устроил резню посреди улицы. Двое людей были убиты и пятеро ранены. Четверо человек находятся в крайне тяжелом состоянии.
Происшествие произошло в юго-восточном французском городе Романс-сюр-Изер. По словам мэра города, мужчина напал на людей утром возле табачного магазина. Об этом сообщает BBC.
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Что известно об обстоятельствах резни
- Подозреваемый ударил ножом двух менеджеров и клиента. Затем он вышел на улицу и нанес удары нескольким прохожим.
- После этого мужчина забежал в мясную лавку. По предварительным данным, нападавший убил работника магазина.
- Впоследствии он пытался скрыться в пекарне, где и был арестован. По данным издания, нападавшим оказался 30-летний суданский беженец.
- Причины его действий пока неизвестны, но, по словам свидетелей, он выкрикивал "Аллаху Акбар".
На резню уже отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он выразил соболезнования погибшим и пообещал, что правоохранители установят все обстоятельства преступления.
Город Романс-сюр-Изер на карте:
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