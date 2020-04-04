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      Во Франции неизвестный устроил резню на улице: есть погибшие и раненые

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      Резня во Франции / AFP

      На юге Франции, 4 апреля, неизвестный мужчина с ножом устроил резню посреди улицы. Двое людей были убиты и пятеро ранены. Четверо человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

      Происшествие произошло в юго-восточном французском городе Романс-сюр-Изер. По словам мэра города, мужчина напал на людей утром возле табачного магазина. Об этом сообщает BBC.

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      Что известно об обстоятельствах резни

      • Подозреваемый ударил ножом двух менеджеров и клиента. Затем он вышел на улицу и нанес удары нескольким прохожим.
      • После этого мужчина забежал в мясную лавку. По предварительным данным, нападавший убил работника магазина.
      • Впоследствии он пытался скрыться в пекарне, где и был арестован. По данным издания, нападавшим оказался 30-летний суданский беженец.
      • Причины его действий пока неизвестны, но, по словам свидетелей, он выкрикивал "Аллаху Акбар".

      На резню уже отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он выразил соболезнования погибшим и пообещал, что правоохранители установят все обстоятельства преступления.

      Город Романс-сюр-Изер на карте:

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Эммануэль Макрон Терроризм Теракт Новости Франции
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