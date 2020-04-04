У Франції невідомий влаштував різанину на вулиці: є загиблі і поранені

На півдні Франції, 4 квітня, невідомий чоловік із ножем влаштував різанину посеред вулиці. Двоє людей були вбиті і п'ятеро поранені. Четверо осіб перебувають у вкрай важкому стані.

Подія сталася у південно-східному французькому місті Романс-сюр-Ізер. За словами мера міста, чоловік напав на людей вранці поблизу тютюнового магазину. Про це повідомляє BBC.

Цікаво Теракт у Лондоні: що відомо про 20-річного Судеша Аммана, який напав з ножем на людей

Що відомо про обставини різанини

Підозрюваний вдарив ножем двох менеджерів і клієнта. Потім він вийшов на вулицю і завдав ударів кільком перехожим.

Після цього чоловік забіг у м'ясну лавку. За попередніми даними, нападник убив працівника магазину.

Згодом він намагався сховатися в пекарні, де і був заарештований. За даними видання, нападником виявився 30-річний суданський біженець .

. Причини його дій наразі невідомі, але, за словами свідків, він викрикував "Аллаху Акбар".

На різанину вже відреагував президент Франції Еммануель Макрон. Він висловив співчуття загиблим і пообіцяв, що правоохоронці встановлять усі обставини злочину.

Mes pensées accompagnent les victimes de l'attaque de Romans-sur-Isère, les blessés, leurs familles. Toute la lumière sera faite sur cet acte odieux qui vient endeuiller notre pays déjà durement éprouvé ces dernières semaines. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 4, 2020

Місто Романс-сюр-Ізер на карті: