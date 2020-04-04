У Франції невідомий влаштував різанину на вулиці: є загиблі і поранені
На півдні Франції, 4 квітня, невідомий чоловік із ножем влаштував різанину посеред вулиці. Двоє людей були вбиті і п'ятеро поранені. Четверо осіб перебувають у вкрай важкому стані.
Подія сталася у південно-східному французькому місті Романс-сюр-Ізер. За словами мера міста, чоловік напав на людей вранці поблизу тютюнового магазину. Про це повідомляє BBC.
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Що відомо про обставини різанини
- Підозрюваний вдарив ножем двох менеджерів і клієнта. Потім він вийшов на вулицю і завдав ударів кільком перехожим.
- Після цього чоловік забіг у м'ясну лавку. За попередніми даними, нападник убив працівника магазину.
- Згодом він намагався сховатися в пекарні, де і був заарештований. За даними видання, нападником виявився 30-річний суданський біженець.
- Причини його дій наразі невідомі, але, за словами свідків, він викрикував "Аллаху Акбар".
На різанину вже відреагував президент Франції Еммануель Макрон. Він висловив співчуття загиблим і пообіцяв, що правоохоронці встановлять усі обставини злочину.
Місто Романс-сюр-Ізер на карті:
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