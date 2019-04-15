23:41
15 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Сколько зарабатывает дед Путин. Инновации в российских тюрьмах
      Вєсті Кремля
      22:51, сегодня
      Вести.UA: Как Порошенко может составить конкуренцию Вакарчуку. Гройсман поддерживает Зеленского?
      Вєсті.UA
      21:10, сегодня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Во Франции необычным способом защищают виноградники от заморозков: впечатляющие фото

      155 Читати новину українською
      Французские виноделы согревали свои виноградники
      Французские виноделы согревали свои виноградники / Фото Titouan Rimbault

      Тысячи факелов зажгли французы на собственных виноградных плантациях. Горящие огоньки образовали чрезвычайно чудесный вид.

      Огни вспыхнули в ночь с 13 на 14 апреля на плантациях в департаменте Кот-д'Ор, на востоке Франции, в регионе Бургундия-Франш-Конте. Виноделы таким образом решили уберечь собственные виноградники от заморозков.

      Читайте также: В Украину идут заморозки: где и когда ожидать похолодания

      Хотя дневная температура воздуха в стране уже достигает + 16 ... + 18 градусов, ночью она опускается до низких отметок, которые вызывают заморозки на почве.

      Маленькие огоньки на французских виноградниках создали впечатляющий вид.




       

      blog_ava
      Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
      сегодня
      4847
      Теги: Новости Франции Погода
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 15 апреля: полиция раскрыла убийство ювелира Киселева и большой пожар в Нотр-Дам
      сегодня , 22:40 Главные новости 15 апреля: полиция раскрыла убийство ювелира Киселева и большой пожар в Нотр-Дам
      320
      Столітня криза, або Україна прийде в Європу – а що там?
      сегодня , 22:01 Столітня криза, або Україна прийде в Європу – а що там?
      Борис Немировський 546
      Мобильные пионеры: первый звонок, историческая SMS и самый влиятельный телефон бизнес-класса
      сегодня , 21:04 Мобильные пионеры: первый звонок, историческая SMS и самый влиятельный телефон бизнес-класса
      Женя Котик 138
      Паниотто: Ситуация в стране улучшилась, но люди считают, что все стало хуже
      сегодня , 20:25 Паниотто: Ситуация в стране улучшилась, но люди считают, что все стало хуже
      Євгенія Мазур 489
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      сегодня , 20:15 Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      Анастасія Зазуляк 22906
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      У мужчины в кармане взорвалась электронная сигарета
       22 декабря 2016 , 21:01
      Генсек Совета Европы сделал важное заявление относительно России
       8 апреля , 11:03
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук