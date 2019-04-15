Во Франции необычным способом защищают виноградники от заморозков: впечатляющие фото

Тысячи факелов зажгли французы на собственных виноградных плантациях. Горящие огоньки образовали чрезвычайно чудесный вид.

Огни вспыхнули в ночь с 13 на 14 апреля на плантациях в департаменте Кот-д'Ор, на востоке Франции, в регионе Бургундия-Франш-Конте. Виноделы таким образом решили уберечь собственные виноградники от заморозков.

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Хотя дневная температура воздуха в стране уже достигает + 16 ... + 18 градусов, ночью она опускается до низких отметок, которые вызывают заморозки на почве.

Маленькие огоньки на французских виноградниках создали впечатляющий вид.







