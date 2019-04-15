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      У Франції в неочікуваний спосіб захищають виноградники від заморозків: вражаючі фото

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      Французькі винороби зігрівали свої виноградники
      Французькі винороби зігрівали свої виноградники / фото із соцмереж Titouan Rimbault

      Тисячі смолоскипів запалили французи на власних виноградних плантаціях. Розпалені вогнища утворили надзвичайний краєвид.

      Вогні спалахнули в ніч з 13 на 14 квітня на плантаціях у департаменті Кот-д’Ор, що на сході Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте. Винороби у такий спосіб вирішили вберегти власні виноградники від заморозків.

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      Хоча денна температура повітря у країні вже досягає +16…+18 градусів, вночі вона опускається до значно нижчих позначок, що спричиняють заморозки на ґрунті.

      Маленькі вогнища на французьких виноградниках створили вражаючий краєвид.




       

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      Теги: Новини Франції Погода
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