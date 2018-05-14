Во Франции обнародовали карту с "российским" Севастополем

Министерство культуры Франции обнародовало карту, на которой обозначили Севастополь российским городом.

Карту опубликовали на официальном сайте Министерства культуры Франции.

Читайте также: Оккупированная Евпатория нашла себе город-побратим во Франции

Отметим, что ведомство создало карту, на которой обозначило участников международной акции "Ночь музеев-2018". На ней размещено описание музеев и их адреса.

Среди участников есть Севастопольский художественный музей имени Крошицкого. Его адрес французы отметили так: "Проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация".

Напомним, в январе этого года Украина добилась изъятия из продажи в одном из магазинов Франции глобусов, где аннексированный Крым был обозначен как неукраинская территория.