Во Франции обнародовали карту с "российским" Севастополем
Министерство культуры Франции обнародовало карту, на которой обозначили Севастополь российским городом.
Карту опубликовали на официальном сайте Министерства культуры Франции.
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Отметим, что ведомство создало карту, на которой обозначило участников международной акции "Ночь музеев-2018". На ней размещено описание музеев и их адреса.
Среди участников есть Севастопольский художественный музей имени Крошицкого. Его адрес французы отметили так: "Проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация".
Напомним, в январе этого года Украина добилась изъятия из продажи в одном из магазинов Франции глобусов, где аннексированный Крым был обозначен как неукраинская территория.
Источник: 24 канал
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