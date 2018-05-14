У Франції оприлюднили карту із "російським" Севастополем
Міністерство культури Франції оприлюднило карту, на якій позначили Севастополь російським містом.
Мапу опублікували на офіційному сайті Міністерства культури Франції.
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Зазначимо, що відомство створило карту, на якій позначило учасників міжнародної акції "Ніч музеїв-2018". На ній розміщений опис музеїв та їх адреси.
Серед учасників є Севастопольський художній музей імені Крошицького. Його адресу французи зазначили так: "Проспект Нахімова, 9, Севастополь, Російська Федерація".
Нагадаємо, у січні цього року Україна домоглася вилучення з продажу в одному з магазинів Франції глобусів, де анексований Крим був позначений як неукраїнська територія.
Джерело: 24 канал
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