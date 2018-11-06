Во Франции обрушилось два дома: девять человек пропали без вести

Утром в понедельник, 5 ноября, в центре Марселя во Франции обрушилось два дома с общей стеной. В результате инцидента девять человек пропали без вести.

Об этом сообщило издание Francetvinfo.

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По сообщению главы региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзель, после обрушения девять человек считаются пропавшими без вести. Среди них семь жителей дома, расположенного на улице Обань, и двое прохожих.

Он также отметил, что на месте сейчас работают спасатели.

A l’heure actuelle 9 personnes sont portées disparues dans le drame de la rue d’#Aubagne à #Marseille.

Nos @MarinsPompiers et nos @Pompiers_13 sont pleinement mobilisés ! pic.twitter.com/AY30W2X8dG — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) 5 листопада 2018 р.

Отмечается, что одно из зданий находилась в аварийном состоянии, его жители были выселены. Ряд французских СМИ сообщили, что внутри могли находиться бездомные.

По информации местных спасателей, в результате инцидента два человека получили легкие ранения.