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      Во Франции обрушилось два дома: девять человек пропали без вести

      12 Читати новину українською
      В центре Марселя обрушилось два дома
      В центре Марселя обрушилось два дома / francetvinfo

      Утром в понедельник, 5 ноября, в центре Марселя во Франции обрушилось два дома с общей стеной. В результате инцидента девять человек пропали без вести.

      Об этом сообщило издание Francetvinfo.

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      По сообщению главы региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзель, после обрушения девять человек считаются пропавшими без вести. Среди них семь жителей дома, расположенного на улице Обань, и двое прохожих.

      Он также отметил, что на месте сейчас работают спасатели.

      Отмечается, что одно из зданий находилась в аварийном состоянии, его жители были выселены. Ряд французских СМИ сообщили, что внутри могли находиться бездомные.

      По информации местных спасателей, в результате инцидента два человека получили легкие ранения.

       

      Теги: Жертвы Чрезвычайное происшествие Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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