Во Франции обрушилось два дома: девять человек пропали без вести
Утром в понедельник, 5 ноября, в центре Марселя во Франции обрушилось два дома с общей стеной. В результате инцидента девять человек пропали без вести.
Об этом сообщило издание Francetvinfo.
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По сообщению главы региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзель, после обрушения девять человек считаются пропавшими без вести. Среди них семь жителей дома, расположенного на улице Обань, и двое прохожих.
Он также отметил, что на месте сейчас работают спасатели.
Отмечается, что одно из зданий находилась в аварийном состоянии, его жители были выселены. Ряд французских СМИ сообщили, что внутри могли находиться бездомные.
По информации местных спасателей, в результате инцидента два человека получили легкие ранения.