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      У Франції обвалилось два будинки: дев'ять осіб пропали безвісти

      33 Читать новость на русском
      У центрі Марселя обвалилося два будинки
      У центрі Марселя обвалилося два будинки / francetvinfo

      Вранці у понеділок, 5 листопада, в центрі Марселя у Франції обвалилось два будинки із загальною стіною. Внаслідок інциденту дев'ять осіб пропали безвісти.

      Про це повідомило видання Francetvinfo.

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      За повідомленням глави регіону Прованс-Альпи-Лазурний берег Рено Мюзель, після обвалення дев'ять людей вважаються зниклими безвісти. Серед них сім мешканців будинку, розташованого на вулиці Обань, і двоє перехожих.

      Він також наголосив, що на місці зараз працюють рятувальники.

      Зазначається, що одна з будівель перебувала у аварійному стані, її мешканці були виселені. Низка французьких ЗМІ повідомили, що всередині могли перебувати безхатченки.

      За інформацією місцевих рятувальників, внаслідок інциденту двоє людей отримали легкі поранення.

       

      Теги: Жертви Новини Франції Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 Канал
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