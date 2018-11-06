У Франції обвалилось два будинки: дев'ять осіб пропали безвісти

Вранці у понеділок, 5 листопада, в центрі Марселя у Франції обвалилось два будинки із загальною стіною. Внаслідок інциденту дев'ять осіб пропали безвісти.

Про це повідомило видання Francetvinfo.

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За повідомленням глави регіону Прованс-Альпи-Лазурний берег Рено Мюзель, після обвалення дев'ять людей вважаються зниклими безвісти. Серед них сім мешканців будинку, розташованого на вулиці Обань, і двоє перехожих.

Він також наголосив, що на місці зараз працюють рятувальники.

A l’heure actuelle 9 personnes sont portées disparues dans le drame de la rue d’#Aubagne à #Marseille.

Nos @MarinsPompiers et nos @Pompiers_13 sont pleinement mobilisés ! pic.twitter.com/AY30W2X8dG — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) 5 листопада 2018 р.

Зазначається, що одна з будівель перебувала у аварійному стані, її мешканці були виселені. Низка французьких ЗМІ повідомили, що всередині могли перебувати безхатченки.

За інформацією місцевих рятувальників, внаслідок інциденту двоє людей отримали легкі поранення.