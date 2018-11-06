У Франції обвалилось два будинки: дев'ять осіб пропали безвісти
Вранці у понеділок, 5 листопада, в центрі Марселя у Франції обвалилось два будинки із загальною стіною. Внаслідок інциденту дев'ять осіб пропали безвісти.
Про це повідомило видання Francetvinfo.
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За повідомленням глави регіону Прованс-Альпи-Лазурний берег Рено Мюзель, після обвалення дев'ять людей вважаються зниклими безвісти. Серед них сім мешканців будинку, розташованого на вулиці Обань, і двоє перехожих.
Він також наголосив, що на місці зараз працюють рятувальники.
Зазначається, що одна з будівель перебувала у аварійному стані, її мешканці були виселені. Низка французьких ЗМІ повідомили, що всередині могли перебувати безхатченки.
За інформацією місцевих рятувальників, внаслідок інциденту двоє людей отримали легкі поранення.