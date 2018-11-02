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      Французький літак не пустили в повітряний простір РФ: у Росії роз'яснили ситуацію

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      У РФ пояснили ситуацію із французьким літаком
      У РФ пояснили ситуацію із французьким літаком / фото з вільних джерел

      У РФ пояснили ситуацію із французьким пасажирським літаком тим, що у Air France не було дозволу на політ в російському повітряному просторі. Мовляв, зазначений рейс завжди здійснювали по іншому маршруту, в обліт Росії.

      Раніше 24 канал повідомляв, що пасажирський літак компанії Air France вимушено повернувся до Парижа через недопуск на вхід в повітряний простір РФ. Авіалайнер виконувв рейс Париж – Хошемін.

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      Тривалий час рейс AF 258 Париж – Хошимін виконувався за маршрутом, що не зачіпає повітряний простір Росії і, відповідно, не вимагав ніяких дозволів від російської сторони. Проте 1 листопада маршрут цього рейсу був значно змінений, хоча французька сторона не попереджала про це,
      – розповіли "Интерфаксу" в Росавіації.

      Там також зазначили, що коли літак летів над Білоруссю, російські диспетчери попередили його про відсутність дозволу, але при цьому сказали, що готові оперативно обробити запит і дозволити проліт над територією Росії.

      Однак, за словами росіян, екіпаж літака подякував диспетчерам за запропоновану допомогу і самостійно вирішив припинити виконання рейсу, не входячи в повітряний простір РФ.

      "Швидше за все, ця ситуація виникла в результаті збою в програмному забезпеченні польотів авіакомпанії AirFrance", – додали в Росавіації.

      Теги: Новини Росії Новини Франції авіація
      Джерело: 24 Канал
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