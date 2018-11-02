Французский самолет не пустили в воздушное пространство РФ: в России разъяснили ситуацию

В РФ объяснили ситуацию с французским пассажирским самолетом тем, что у Air France не было разрешения на полет в российском воздушном пространстве. Мол, указанный рейс всегда осуществляли по другому маршруту, в облет России.

Ранее 24 канал сообщал, что пассажирский самолет компании Air France вынужденно вернулся в Париж из-за недопуска на вход в воздушное пространство РФ. Авиалайнер выполнял рейс Париж – Хошемин.

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Долгое время рейс AF 258 Париж – Хошимин выполнялся по маршруту, который не затрагивает воздушное пространство России и, соответственно, не требовал никаких разрешений от российской стороны. На 1 ноября маршрут этого рейса был значительно изменен, хотя французская сторона не предупреждала об этом,

– рассказали "Интерфаксу" в Росавиации.

Там также отметили, что когда самолет летел над Беларусью, российские диспетчеры предупредили его об отсутствии разрешения, но при этом сказали, что готовы оперативно обработать запрос и позволить пролет над территорией России.

Однако, по словам россиян, экипаж самолета поблагодарил диспетчеров за предложенную помощь и самостоятельно решил прекратить выполнение рейса, не входя в воздушное пространство РФ.

"Скорее всего, эта ситуация возникла в результате сбоя в программном обеспечении полетов авиакомпании AirFrance", – добавили в Росавиации.