Во Франции ограбили средневековый дворец на два миллиона евро

Группа неизвестных лиц проникла на территорию замка 17 века на юго-востоке Парижа и похитила украшения, деньги на общую сумму в 2 миллионов евро

В тот момент в нем были владельцы Патрис и Кристина де Вогю. Злоумышленники их связали, сообщает The Guardian.

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Дворец Во-ле-Виконт, расположенный в 55 км к юго-востоку от Парижа, принадлежит семье де Вогю с 1875 года.

Прокуратура сообщила, что грабителей было шестеро, но они не были вооружены. Во время ограбления им удалось связать владельцев дворца. Во-Ле-Виконт является крупнейшим частным объектом культурного наследия во Франции. Он расположен на площади более 500 гектаров, его ежегодно посещают около 250 тысяч туристов.

Смотрите видео, как выглядит замок:

Что известно про замок Во-Ле-Виконт?Усадьба-дворец XVII века, расположена в окрестностях Мелена, в юго-востоку от Парижа. Построена в 1658-1661 годах для Николя Фуке, виконта и Мелена, суперинтенданта (министра) финансов при короле Людовике XIV.



По легенде, в 1661 году Фуке произвел столь впечатляюще новоселье, что это вызвало зависть самого короля. Министр был арестован и провел остаток жизни в тюрьме. Людовик XIV конфисковал замок и перевез все драгоценности в свой Версальский дворец. Сейчас дворец принадлежит графами де Вогю.