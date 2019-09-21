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      У Франції пограбували середньовічний палац на дві мільйони євро

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      Палац Во-Ле-Віконт
      Палац Во-Ле-Віконт / Фото з відкритих джерел

      Група невідомих осіб проникла на територію замку 17 століття на південному сході Парижа і викрала прикраси, гроші на загальну суму в 2 мільйонів євро

      У той момент у ньому були власники Патріс і Крістіна де Вогю. Їх зловмисники зв'язали, повідомляє The Guardian.

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      Палац Во-ле-Віконт, розташований у 55 км на південний схід від Парижа, належить родині де Вогю з 1875 року.

      Прокуратура повідомила, що грабіжників було шестеро, але вони не були озброєні. Під час пограбування їм вдалося звʼязати власників палацу. Во-Ле-Віконт є найбільшим приватним обʼєктом культурної спадщини у Франції. Він розташований на площі понад 500 гектарів, його щорічно відвідують близько 250 тисяч туристів.

      Дивіться відео, як виглядає замок:

      Що відомо про замок Во-Ле-Віконт?Садиба-палац XVII століття, розташована в околицях Мелена, на південний схід від Парижа. Побудована у 1658—1661 роках для Ніколя Фуке, віконта і Мелена, суперінтенданта (міністра) фінансів при королі Людовіку XIV.

      За легендою, у 1661 році Фуке справив настільки вражаюче новосілля, що це викликало заздрість самого короля. Міністр був арештований і провів решту життя у вʼязниці. Людовік XIV конфіскував замок і перевіз усі коштовності у свій Версальський палац. Зараз палац належить графами де Вогю.

      blog_ava
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      Теги: Новини Франції Історія Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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