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      Во Франции перенесли открытие Лувра: что известно

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      Лувр должны были открыть утром 1 марта . Однако в связи с угрозой эпидемии коронавируса открытие перенесли на неопределенный срок.

      Об этом сообщила пресс-служба музея в Twitter.

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      Сейчас проходит совещание дирекции Лувра со специалистами по угрозе вируса во Франции.

      Информационное совещание о состоянии здоровья, связанное с мерами профилактики коронавируса согласно инструкциям министров, направленным компетентными органами, переносит открытие Лувра. Пока музей не может открыться,
      – говорится в сообщении дирекции Лувра.

      К слову, недавно во Франции власти из-за коронавируса запретили все мероприятия в закрытых помещениях, если количество участников превышает пять тысяч.

      Что известно о коронавирусе во Франции?В понедельник, 24 февраля, министр здравоохранения Франции заявил, что все французы, у которых обнаружили коронавирус, – выздоровели.

      Однако уже на следующий день после этого заявления, 25 февраля, стало известно о двух новых случаях заболевания. Это женщина, которая вернулась в Париж из Китая, и мужчина, который приехал из итальянского региона Ломбардия (именно там коронавирус особо распространился).

      В среду, 26 февраля, сообщили о том, что в стране зафиксировали 17 случаев заражения. Также сообщили о второй смерти от коронавируса – умер 60-летний житель Парижа.

      В четверг, 27 февраля, количество зараженных возросло более чем в два раза: теперь таких 38.

      КоронавірусКоронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Новости Франции
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