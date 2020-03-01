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      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      У Франції перенесли відкриття Лувру: що відомо

      - Читать новость на русском
      Через загрозу коронавірусу закрили Лувр / gettyimages.com

      Лувр мали відкрити вранці 1 березня. Однак у зв'язку із загрозою епідемії коронавірусу відкриття перенесли на невизначений термін.

      Про це повідомила прес-служба музею в Twitter.

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      Наразі проходить нарада дирекції Лувру з фахівцями щодо загрози вірусу у Франції.

      Інформаційна нарада про стан здоров'я, пов'язана із заходами профілактики коронавірусу відповідно до інструкцій міністрів, спрямованих компетентними органами, переносить відкриття Лувру. Наразі музей не може відкритися,
      – йдеться у повідомленні дирекції Лувру.


      До слова, нещодавно у Франції влада через коронавірус заборонила всі заходи у закритих приміщеннях, якщо кількість учасників перевищує п'ять тисяч.

      Що відомо про коронавірус у Франції?У понеділок, 24 лютого, міністр охорони здоров'я Франції заявив, що усі французи, у яких виявили коронавірус, – одужали.

      Однак вже наступного дня після цієї заяви, 25 лютого, стало відомо про два нові випадки захворювання. Одна з них жінка, яка повернулася до Парижа з Китаю, і чоловіка, який приїхав з італійського регіону Ломбардія (саме там коронавірус набув особливого поширення).

      У середу, 26 лютого, повідомили про те, що в країні зафіксували 17 випадків зараження. Також повідомили про другу смерть від коронавірусу – помер 60-річний мешканець Парижа.

      У четвер, 27 лютого, кількість заражених зросла у понад два рази: тепер таких 38.

      Коронавірус
      Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Новини Франції
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