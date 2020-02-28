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      Поблизу Ліонського вокзалу у Парижі – масштабна пожежа та сутички: причини, фото і відео

      - Читать новость на русском
      Вогонь біля вокзалу Гаре-де-Ліон / Le Parisien

      Біля одного з 6 найбільших залізничних вокзалів у Парижі Гаре-де-Ліон спалахнула масштабна пожежа та сутички. Рятувальники вже розпочали евакуацію людей з вокзалу, полум’ям охоплені автівки, що припарковані поруч із приміщенням.

      Пожежа та сутички, найімовірніше, спалахнули у Парижі через анонсований виступ співака Фалі Іпупи з Конго. Зірка підтримує правління президента Жозефа Кабіли та його наступника Фелікса Чісекеді у Конго. Про це інформує Le Parisien.

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      Так, імовірно, підпал організували активісти конголезької діаспори. Вони регулярно виходять на мітинги і протести проти артистів з Конго, які виступають у Франції і Бельгії та підтримують чинну владу країни.


      Чорний дим над Гаре-де-Ліон видніється з далеку/ фото Le Parisien

      Очевидці публікують із місця подій фото та відео у твіттері. На них видно, як у небо підіймаються клуби чорного диму, а перехожі намагаються якнайшвидше покинути вулицю біля вокзалу.

      Масштабна пожежа у Парижі: відео

      Протести і пожежа у Парижі: відео

      Дим видно навіть з центру Парижа: відео

      Користувачі у твіттері розповідають, що протестувальники палили скутери поруч зі станцією.

      А поліція району Берсі, де трапився інцидент, заявляє: протестувальники палили автомобілі уздовж тротуару. Автівки можуть належати присутніми на концерті Іпупи людям.

      На деяких кадрах зафіксовані моменти протистояння протестувальників і рятувальників, що прибули на місце подій.

      Сутички з рятувальниками: відео

      Розташування Ліонського вокзалу у Парижі

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Протести Пожежа Новини Франції
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