Поблизу Ліонського вокзалу у Парижі – масштабна пожежа та сутички: причини, фото і відео

Біля одного з 6 найбільших залізничних вокзалів у Парижі Гаре-де-Ліон спалахнула масштабна пожежа та сутички. Рятувальники вже розпочали евакуацію людей з вокзалу, полум’ям охоплені автівки, що припарковані поруч із приміщенням.

Пожежа та сутички, найімовірніше, спалахнули у Парижі через анонсований виступ співака Фалі Іпупи з Конго. Зірка підтримує правління президента Жозефа Кабіли та його наступника Фелікса Чісекеді у Конго. Про це інформує Le Parisien.

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Так, імовірно, підпал організували активісти конголезької діаспори. Вони регулярно виходять на мітинги і протести проти артистів з Конго, які виступають у Франції і Бельгії та підтримують чинну владу країни.



Чорний дим над Гаре-де-Ліон видніється з далеку/ фото Le Parisien

Очевидці публікують із місця подій фото та відео у твіттері. На них видно, як у небо підіймаються клуби чорного диму, а перехожі намагаються якнайшвидше покинути вулицю біля вокзалу.

Масштабна пожежа у Парижі: відео

#BREAKING: French emergency services responding to fire at Gare de Lyon train station in Paris pic.twitter.com/E8hbMIHuUz — I.E.N. (@BreakingIEN) February 28, 2020

Протести і пожежа у Парижі: відео

Paris, Gare de Lyon 2020, ambiance cozy au coin du feu pic.twitter.com/kDEBQqhdtt — Ace Banger (@acebanger) February 28, 2020

Дим видно навіть з центру Парижа: відео

Massive fire over by Gare de Lyon??? pic.twitter.com/ahQ94trADe — lim (@jellywellywoowa) February 28, 2020

Користувачі у твіттері розповідають, що протестувальники палили скутери поруч зі станцією.

А поліція району Берсі, де трапився інцидент, заявляє: протестувальники палили автомобілі уздовж тротуару. Автівки можуть належати присутніми на концерті Іпупи людям.

На деяких кадрах зафіксовані моменти протистояння протестувальників і рятувальників, що прибули на місце подій.

Сутички з рятувальниками: відео

Розташування Ліонського вокзалу у Парижі