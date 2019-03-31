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      Во Франции прошла двадцатая волна маршей "желтых жилетов": противостояние идет на спад

      9 Читати новину українською
      Активность протестов во Франции приходит
      Активность протестов во Франции приходит / Thibault Camus

      Очередная субботу протестов "желтых жилетов" отмечена меньшими масштабами противостояние оппозиционного движения и власти Франции. Численность рядов манифестантов вновь сократилась, констатируют французские аналитики.

      Собственная статистика организаторов маршей, как показали предыдущие недели, обычно в несколько раз превышает аналогичные данные, которые показывает власть. Если верить официальным данным МВД, то масштабы движения сократились минимум в восемь раз по сравнению с первой субботой протестов. Об этом сообщило издание DW.

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      В эту субботу собралось 33,7 тысячи протестующих – тогда, 17 ноября, "желтым жилетам" удалось вывести на улицы городов Франции 282 тысячи манифестантов.

      О снижении градуса противостояния свидетельствуют и более скромные данные о задержании манифестантов. К полицейским участкам были доставлены три десятка наиболее активных участников уличных маршей. При этом за нарушение периметра, запрещенного для манифестаций, префектура оштрафовала более 20 человек.

      По решению парижской власти, в свободной от маршей зоны в столице отнесены Елисейские поля и кварталы, прилегающие к резиденции главы государства и Национального собрания – нижней палаты парламента. Штраф за нарушение составляет теперь 135 евро.

      Эпицентром парижского марша в эту субботу стала площадь Трокадеро. Она заменила в роли пункта сбора Елисейские поля. На площади собралось несколько тысяч человек, большинство из которых после окончания манифестации дисциплинированно покинули новое место встречи. Полиции пришлось вытеснять только наиболее упорных манифестантов, пытавшихся игнорировать ее требования.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Сначала это были водители, которые протестовали против повышения цен на топливо. Сейчас это куда более широкое движение против "несправедливой политики правительства", из-за которой население беднеет. Франция уже увидела и столкновения с полицией, и слезоточивый газ, и БТРы на улицах, и баррикады, и горящие шины, и тысячи задержанных.

      Президент Франции Макрон предложил провести "общественный диалог", но потом ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение. Которое, к слову, может обойтись стране в 10 миллиардов евро (его еще не ввели). Стоит заметить, что правоохранительные органы Франции ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста "желтых жилетов".

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      Теги: Новости политики Новости Франции Протесты "желтых жилетов" Протесты
      Источник: 24 Канал
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