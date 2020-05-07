Во Франции простились с погибшим украинским легионером Дмитрием Мартынюком: фото

В Париже 7 мая простились с двумя погибшими в Мали военными французского иностранного легиона. Одним из погибших был украинец Дмитрий Мартынюк.

На такі церемонії завжди збиралося дуже багато людей, але цього разу через коронавірус її транслювали онлайн, пише Paris Match.

Важливо У Малі загинув французький легіонер з України Дмитро Мартинюк: подробиці

Дмитро Мартинюк помер ще 1 травня внаслідок травм, отриманих після підриву його авто на вибухівці. Українському легіонеру було всього 29 років.

Одночасно відбулося прощання з Кевіном Клементом. Ще один 21-річний боєць іноземного легіону загинув у перестрілці з джихадистами.

Прощання з Мартинюком і Клементом: дивіться фото

Що відомо про Дмитра Мартинюка?Військовому було лише 29 років, він народився у місті Волочиську на Хмельниччині. До французького легіону Дмитро Мартинюк вступив у 2015 році.



Там він послідовно служив пілотом і стрільцем броньованої машини. Після місії в Джібуті в 2017 році він був призначений начальником легкоброньованої машини в Малі, де він також служив водієм вантажівки.



Дмитро Мартинюк не був одруженим та не мав дітей. Українець став 42 полеглим солдатом французької армії від початку інтервенції у 2013 році.