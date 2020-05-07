У Франції попрощалися з загиблим українським легіонером Дмитром Мартинюком: фото

У Парижі 7 травня попрощалися з двома загиблими у Малі військовими французького іноземного легіону. Одним з загиблих був українець Дмитро Мартинюк.

На такі церемонії завжди збиралося дуже багато людей, але цього разу через коронавірус її транслювали онлайн, пише Paris Match.

Важливо У Малі загинув французький легіонер з України Дмитро Мартинюк: подробиці

Дмитро Мартинюк помер ще 1 травня внаслідок травм, отриманих після підриву його авто на вибухівці. Українському легіонеру було всього 29 років.

Одночасно відбулося прощання з Кевіном Клементом. Ще один 21-річний боєць іноземного легіону загинув у перестрілці з джихадистами.

Прощання з Мартинюком і Клементом: дивіться фото

Що відомо про Дмитра Мартинюка?Військовому було лише 29 років, він народився у місті Волочиську на Хмельниччині. До французького легіону Дмитро Мартинюк вступив у 2015 році.



Там він послідовно служив пілотом і стрільцем броньованої машини. Після місії в Джібуті в 2017 році він був призначений начальником легкоброньованої машини в Малі, де він також служив водієм вантажівки.



Дмитро Мартинюк не був одруженим та не мав дітей. Українець став 42 полеглим солдатом французької армії від початку інтервенції у 2013 році.