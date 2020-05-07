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      У Франції попрощалися з загиблим українським легіонером Дмитром Мартинюком: фото

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      У Парижі попрощалися з Дмитром Мартинюком
      У Парижі попрощалися з Дмитром Мартинюком / parismatch.com

      У Парижі 7 травня попрощалися з двома загиблими у Малі військовими французького іноземного легіону. Одним з загиблих був українець Дмитро Мартинюк.

      На такі церемонії завжди збиралося дуже багато людей, але цього разу через коронавірус її транслювали онлайн, пише Paris Match.

      Важливо У Малі загинув французький легіонер з України Дмитро Мартинюк: подробиці

      Дмитро Мартинюк помер ще 1 травня внаслідок травм, отриманих після підриву його авто на вибухівці. Українському легіонеру було всього 29 років.

      Одночасно відбулося прощання з Кевіном Клементом. Ще один 21-річний боєць іноземного легіону загинув у перестрілці з джихадистами.

      Прощання з Мартинюком і Клементом: дивіться фото

      Що відомо про Дмитра Мартинюка?Військовому було лише 29 років, він народився у місті Волочиську на Хмельниччині. До французького легіону Дмитро Мартинюк вступив у 2015 році.

      Там він послідовно служив пілотом і стрільцем броньованої машини. Після місії в Джібуті в 2017 році він був призначений начальником легкоброньованої машини в Малі, де він також служив водієм вантажівки.

      Дмитро Мартинюк не був одруженим та не мав дітей. Українець став 42 полеглим солдатом французької армії від початку інтервенції у 2013 році.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Жертви Новини Франції Малі Новини України
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